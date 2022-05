Descubre la relación entre el hijo no reconocido de “El Puma” Rodríguez y Lila Morillo

No se puede negar que José Luis ‘El Puma’ Rodríguez es uno de los cantantes y referentes más importantes de la música latina. El venezolano de 79 años ha recibido una gran cantidad de premios y ha vendido millones de discos en todo el mundo. Sin embargo, la vida privada del Puma no ha sido fácil ya que, se encuentra alejado de sus dos hijas más grandes y no ha reconocido a su supuesto hijo, el Puma Junior.

El Puma Rodríguez fue uno de los tantos artistas que debió cancelar sus shows y conciertos debido a la irrupción de la pandemia. Además, el cantante recibió un doble trasplante de pulmón del cual tuvo que recuperarse y lo llevó a alejarse de los escenarios por un largo tiempo. La carrera exitosa del venezolano lo ha llevado a recorrer importantes ciudades del mundo.

El Puma Rodríguez es uno de los artistas referentes de la música latina. Fuente archivo

Sin embargo, la vida personal del Puma no ha sido del todo buena, debido a que ha estado envuelto en la polémica por su mala relación con sus dos hijas mayores, Lilibeth y Liliana, las cuales tuvo con Lila Morillo, su primera esposa. Incluso, la única nieta del artista afirmó no haber podido contactarse nunca con su abuelo. Con sí quien tiene una excelente relación es con Génesis Rodríguez, la hija menor producto de su matrimonio con Carolina Pérez. A esto se suma que, el cantante habría tenido otro hijo al cual no reconoció.

El Puma Junior es un cantante de 34 años quien al igual que el Puma Rodríguez es cantante y comenzó con su carrera cuando tenía 14 años y hasta el día de hoy ha lanzado 15 discos. Fue apodado de esa forma debido a que su abuela le decía ‘Pumita’ por su parecido con su supuesto padre. Pese a que el venezolano de 79 años lo niega y afirma ser un sobrino, el parecido con él es asombroso.

El Puma Rodríguez mantiene una grna relación con Lila Morillo. Fuente Instagram @elpumajunior

Con quien sí tiene buena relación el Puma Junior es con Lila Murillo, la primera esposa del Puma Rodríguez. Fue a través de sus redes sociales en donde la madre de Lilibeth y Liliana Rodríguez habló al respecto y dijo: “Este es el Pumita Junior, es de nuestra familia. Es artista, canta y también productor. Nos quiere, respeta y admira. Las Morillo te queremos”.