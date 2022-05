La arriesgada filmación de Jessica Cediel con la que desafía las restricciones de Instagram

Jessica Cediel es una de las conductoras y modelos más lindas y destacadas de América Latina. La colombiana nacida en Bogotá hace 40 años, se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más sensuales de todas. Con un video que publicó en su cuenta de Instagram, Cediel desafío las restricciones y se llevó todas las miradas.

Recientemente, Cediel se unió al grupo de famosas colombianas que decidieron crear contenido exclusivo a cambio de dinero en sus redes sociales. Si bien muestra un adelanto, para poder observar lo demás, se debe pagar una suscripción. A diferencia de otras celebridades que acudieron a Only Fans, la bogotana decidió crear su propia página, en la que los suscriptores no solo encontrarán fotos exclusivas, sino también videos y saludos personalizados.

Jessica Cediel es una de las mujeres más atractivas. Fuente Instagram @jessicacedielnet

La carrera de Jessica Cediel inició como modelo publicitaria para comerciales de televisión y revistas. Luego, hizo su primera incursión como presentadora de televisión en varios programas de su país hasta 2014 donde se radicó en Miami y comenzó a ser parte de programas como ‘El gordo y la flaca’ o ‘Sal y pimienta’. Por otro lado, la colombiana de 40 años no descartó dedicarse al canto.

En cuanto a su vida personal, la conductora confesó que se ha vuelto muy espiritual y que Dios juega un papel importante en su vida. Además, reveló que no se apura por encontrar el amor de su vida y que el hombre perfecto le llegará pronto. Cediel, a través de unas historias en las redes sociales dijo: “Me he dado cuenta que Dios me ha hablado y es muy lindo. Pídanle y agradézcanle por cualquier cosa que necesiten en sus vidas”.

Jessica Cediel demuestra a través de su Instagram porque es una de las mujeres más lindas de todas. La colombiana de 40 años publicó un video que desafía los límites de la red social de la camarita, en la cual se la ve luciendo con un conjunto de encaje y con un mensaje para quienes hablaron de su rostro. El video tuvo millones de reproducciones y encendió las redes sociales.