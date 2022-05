Mariana Echeverría muestra la mejor forma de llevar mini short y hace olvidar a Mariazel | FOTO

Mariana Echeverría sigue ganando fans que la admiran por su carisma, belleza y su gran estilo para vestir, pues con sus looks impone moda, como lo hizo recientemente al mostrar la mejor forma de llevar un mini short, con lo que hizo olvidar a Mariazel, su ex compañera en el programa "Me Caigo de Risa".

La conductora y actriz, de 37 años, se ha convertido en la reina de los looks mini, pues con faldas y shorts cortos ha sabido crear un estilo juvenil, moderno y sofisticado, compitiendo con la conductora de TUDN, pues la originaria de España también se consolida como fashionista.

Mariana Echeverría se luce en look de mini short

En sus historias de Instagram, plataforma donde cuenta con 2.8 millones de seguidores, Mariana compartió una imagen en la que se le puede ver posando desde un pasillo y luciendo un look de mini short blanco, que combinó a la perfección con blusa del mismo tono, saco estampado y zapatillas rojas.

Mariana presume el mejor estilo. Foto: IG @marianaecheve

En la fotografía se puede ver a Echeverría mostrando una de las mejores formas de darle a un look de pantalones cortos un toque elegante y sofisticado, ideal para cualquier ocasión en esta temporada de calor, pues es un outfit fresco y juvenil, pero a la vez muy chic.

Mariana es una de las famosas que se ha dado a la tarea de reforzar el mensaje de amor propio y autoestima, pues luego su embarazo ganó algunos kilos, lo que la hizo recibir fuertes críticas. Junto a su esposo, el jugador del Club América Óscar Jiménez, Echeverría tuvo a su hijo Lucca en octubre de 2020.

Pero sin duda, la también actriz se ha convertido en un referente de estilo, siendo los looks cortos, en minifalda y mini short los favoritos de sus fans, pues la integrante de la "Familia Disfuncional", ha impuesto una moda al llevar dichas prendas con sacos, mostrando la mejor forma de lucir sofisticada y moderna, y sobre todo con mucha seguridad.

