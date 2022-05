"Que la arresten": Ari Telch reacciona a rumores sobre excesos de su hija con Ninel Conde

Ari Telch reaccionó a la polémica que protagonizó su hija Sofia, quien es fruto de relación con Ninel Conde, pues hace unos días una publicación indicó que estaría atravesando por una etapa de rebeldía ante los recientes escándalos de su madre. El actor contestó de forma sarcástica y defendió a su primogénita que ya tiene 25 años.

La revista TV Notas, indicó que Sofia Telch y la llamada 'Bombón Asesino' están distanciadas y que la joven se la vive de fiesta. Una supuesta amiga de la hija de los artistas, dijo a la publicación que la chica se pasa de copas y llega a muy altas horas de la noche o bien en la madrugada, además indicó que Ninel ya la amenazó porque está harta de su actitud rebelde.

Así reaccionó Ari Telch a los supuestos excesos de su hija con Ninel Conde

En un encuentro con la prensa, el protagonista de 'Mirada de mujer' dijo que no ha visto la publicación, sin embargo, salió a la defensa de su hija, pues aseguró que ya es una adulta y que tiene derecho de tomar sus propias decisiones, así como de irse de fiesta y tomar.

"¡Órale güey!, a los 25 años estuvo en una fiesta y chupó… ¡wow!, espérame, déjame hablarle a la Guardia Nacional cabr$%, para que la arresten. Cuando yo tenía 25 años, no estaba publicando cosas, estaba en los tugurios más oscuros”, contestó el actor al reportero de 'Ventaneando'.

En tanto, dejó claro que no hay un distanciamiento entre él y Sofía pues indicó “Sí, es mi hija, ¿cómo me voy a mantener con ella?, pues en contacto”. De esta forma terminó con todas las especulaciones que indicaban que no procura a su primogénita que tuvo en 1997, cuando estuvo casado con Ninel Conde.

Por el contrario, dijo que desconoce cómo se lleve Sofía con Ninel, quien a pesar de estar cerca de ella, se dice están distanciadas, debido a las polémicas en las que se ha visto envuelta la cantante, pues hay que recordar que su marido Larry Ramos está prófugo de la justicia, y tuvo problemas legales con el padre de su hijo Emiliano, Giovanni Medina.

"No tengo la menor idea, ¿para qué me pones a especular?, mi niña tiene 25 años, mi bebé, mi criatura. Está cercana a mí, ¿tú te has distanciado de tus papás?, o ¿te distanciaste?, Yo también, gacho, a veces todavía me distancio de mi mamá, nos mentamos la madre, pues se manifestó ¿qué hago?, me apeno… ¿alerta de qué?, ¿de que pone un corazón roto?”

