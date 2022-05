MET Gala 2022: Dónde ver EN VIVO y qué famosos asistirán este año

Este 2 de mayo la MET Gala 2022, de nueva cuenta, regresa a su tradicional celebración el primer lunes de mayo, hay que recordar que el año pasado se pospuso al mes de septiembre debido al repunte del Covid-19.

Este 2022 este importante evento volverá a contar con varias de las más grandes celebridades del mundo de la moda y el entretenimiento.

Si quieres saber quienes portarán los mejores, atrevidos y elegantes atuendos en la alfombra roja, a continuación te contamos sobre ello.

¿Dónde verla MET Gala 2022?

La METGala 2022, comenzará este 2 de mayo a las 16:30 horas (tiempo del centro de México) y se podrá seguir por medio del canal E!, el cual está disponible en distintos servicios de televisión por cable y satélital del país.

¿Qué celebridades estarán en la MET?

A pesar de que esta información completa aún se mantiene en secreto para los televidentes y la prensa, lo que sí se sabe es que la Blake Lively, Ryan Reynolds, Anna Wintour, Regina King y Lin-Manuel Miranda, serán los anfitriones de la gala.

Esta mañana se adelnato una pequeña lista de las personalidades que asistirán a la Costume Institute Gala, entre ellas destacan Katy Perry, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Beyoncé, Olivia Rodrigo, Harry Styles, Taylor Swift, Rosalía, Anitta, Eiza González, entre otras celebridades.

Hay que recordar que la MET Gala, una fiesta benéfica para el Instituto de Moda a la que asisten numerosas figuras y celebridades del mundo del entretenimiento y la moda.

Por otro lado, "In America: An Anthology of Fashion", abrirá al público el sábado 7 de mayo y llega después de una primera edición llamada "In America: A Lexicon of Fashion" que abrió en septiembre del año pasado, en paralelo la primera Met Gala posterior a la pandemia. Ambas muestras cierran el 5 de septiembre de este año.

