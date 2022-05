Revelaron detalles desconocidos del homenaje a Diego Maradona en los Martin Fierro

Diego Maradona estuvo presente en la gala de los Martin Fierro, una ceremonia argentina que distingue a los protagonistas destacados del año, en donde la máxima estatuilla se la quedó el programa Masterchef. En el evento celebrado en la ciudad de Puerto Madero, Pelusa fue homenajeado por su trayectoria y porque también fue parte de los medios de comunicación.

En representación del recordado Diego Maradona estuvo Dieguito Fernando, su hijo, y su última pareja, Verónica Ojeda. “Soy amiga de Luis Ventura y cuando me dijo que viniera Dieguito a hacer un homenaje a su papá, dije que sí feliz y agradecida”, manifestó Ojeda. Sin embargo se conocieron algunos detalles que afectaron a la familia y la gala no fue del todo buena como se esperaba.

El menor de nueve años era el único de los hijos de Diego Maradona invitados a los Martin Fierro, ya que Diego Junior, Dalma, Gianinna y Jana no recibieron invitación por parte de Luis Ventura, titular de APTRA. Y desde redes sociales llegó un sentido mensaje de la hija mayor de DAM: “¡Hola a todos! Me están volviendo loca preguntándome si voy a los Martín Fierro porque, supuestamente, le hacen un homenaje a mi papá. Mi amigo Gabriel Shultz no entiende cómo no me invitaron. Pero de más está decir que sabiendo quién lo organiza, jamás estaríamos invitadas. Vamos a estar muy bien representadas por él, que sí está invitado y me parece perfecto. ¡No todos tenemos que ir a todos lados siempre!”.

Además, se supo que tanto Dieguito como su mamá Verónica fueron ubicados en la última mesa, al lado del pasillo de salida. La explicación fue que querían resguardar la integridad del menor ante cada flash que había en la ceremonia de los Martin Fierro. Sin embargo, en un principio quisieron que Dieguito subiera al escenario al momento de reproducir el clip y todo estaba listo para la ocasión. Pero 30 minutos antes le avisaron a Ojeda que eso tampoco sería posible. Párrafo aparte para el menú, ya que otro invitado tuvo que salir a comprar un menú infantil para el pequeño Maradona porque desde la organización no prepararon algo especial.

Foto: Mundo Poder

En otra mesa, quien también se emocionó con el videoclip fue Claudia Villafañe, primera mujer de Diego Maradona, quien fue invitada por ser una de las últimas ganadoras del reality Masterchef. Además del video que hizo llorar a propios y extraños, la organización de los Martin Fierro ubicó a la cantante Valeria Lynch arriba del escenario para representar las estrofas de “Héroes”.