Vuelve el cabaret a la Roma con “Vedette Show”

Majo Pérez y Juls Granados encabezan el elenco de “Vedette Show”, un espectáculo de cabaret en donde además de cantar y bailar, tendrán algunos monólogos sobre la fuerza y empoderamiento femenino.

“Queremos regresar el cabaret a la colonia Roma, con música clásica del siglo pasado, pero también mezclando varios temas populares con los que el público se va a identificar. No hay una historia como tal, pero tenemos un arco emocional que acercará al público a las vedettes de antes, cómo surgieron y en qué consistía su trabajo, porque se ha desvirtuado un poco con el tiempo”, detalló Pérez.

El espectáculo fue creado por Oscar Carapia, un fiel admirador de este mundo, por eso su deseo de difundirlo y mantenerlo vigente. Granados comparte esta visión al señalar que como artistas tienen la tarea cultural de “recordar a las nuevas generaciones de donde vienen las cosas, porque ahora con el regueton y la sexualización que se encuentra tan fácil en las redes, ya cualquiera canta y baila, cuando antes para estar en un entarimado se necesitaba de una gran preparación”.

Granados aparece en el show con su alter ego “La Lupe”, una drag queen que pondrá ese toque transgresor y disrrutivo, pero sin faltar el respeto a nadie, incluso consideran que es un evento para todas las edades. Además, Julls está feliz de que cada vez haya más producciones de calidad que tomen en cuenta a la comunidad LGBTI.

“Es un sueño estar con estas mujeres hermosas y tan talentosas y que se me dé la oportunidad como hombre de unirme, habla de una apertura a nivel general, que no había en otra época o que antes era más ridiculizado, y aquí no soy el payaso”, afirmó.