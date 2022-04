Pati Chapoy pone en su lugar a Gussy Lau y lo culpa de filtración de fotos con Ángela Aguilar | VIDEO

Luego de que Ángela Aguilar publicara un video en redes sociales donde expresa lo mal que se siente de que su intimidad haya sido violada por la reciente difusión de fotografías en las que aparece con Gussy Lau, la periodista de espectáculos, Pati Chapoy salió en la defensa de la representante del regional mexicano.

En el programa 'Ventaneando', Pati Chapoy dejó en claro que no está feliz con la relación de Ángela Aguilar, no porque ella no tenga derecho a tener una pareja, sino porque el susodicho no se ha manejado con la mejor actitud.

Recordemos que en redes sociales, los usuarios lo acusan de ser él quien difundió las fotografías donde aparece muy cariñoso con la hija de Pepe Aguilar, mismas que la cantante no quería que salieran a la luz.

Por lo cual, Pati Chapoy planteó la posibilidad de que Ángela Aguilar ya no esté enamorada de Gussy Lau, pues todo apunta a que él fue el único que se benefició de la difusión de las polémicas imágenes.

Además, agregó que "Gussy Lau se está lavando las manos con el video de ayer", en el cual, además de confirmar su vínculo romántico con Ángela Aguilar le termina adjudicando la responsabilidad del clip a un tercero del cual no da nombre ni apellido, por razones que se desconocen, lo cual resulta ser bastante sospechoso.

De cualquier forma, aunque no hubiera sido él, tanto Ángela Aguilar como Gussy Lau saben quién tomo screenshot del momento y posteriormente lo difundió, a sabiendas de que ella quería manejar su relación en una esfera de intimidad.

Al debatir sobre el asunto en 'Ventaneando' hubo quienes sostuvieron que el actuar de Gussy Lau no podría ser catalogado como "traición", lo cual rápidamente fue refutado por Pati Chapoy, quien sostuvo: "es traición papacito, espero que no te toque".

En relación al clip que publicó Ángela Aguilar en el que habla sobre lo violentada que se siente, la periodista consideró que la cantante hizo lo correcto, ya que actuó de una manera muy madura.

