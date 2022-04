'Fui a Catemaco y le maté dos gallos': ¿Karime admite haberle hecho brujería a Manelyk? | VIDEO

Manelyk González y Karime Pindter fueron las integrantes más polémicas de Acapulco Shore. Con su irreverencia y explosiva personalidad lograron captar la atención del público y juntas 'pusieron de cabeza' al reality show de vacaciones y fiesta.

A pesar de que en un principio no se llevaban bien, con el tiempo Mane y Karime se hicieron mejores amigas e incluso llegaron a nombrarse 'las comadres' debido a la gran conexión y cercanía que lograron. Las celebridades incluso confesaron que salían juntas a los bares y restaurantes y que era tanto su magnetismo con los hombres que 'corrían los ríos de champaña y las invitaciones a comer'.

Mane y Karime: Cuando su amistad estaba en su mejor momento

Sin embargo, tras mantenerse unidas por más de cuatro años, Manelyk abandonó el reality show, lo que provocó un distanciamiento entre las amigas. Además, los rumores de una supuesta brujería de Karime a Mane contribuyeron a que la unión entre las comadres se fuera disolviendo poco a poco.

En la actualidad, ya no se les ve juntas a Mane y Karime y tampoco interactúan en sus redes sociales. Lo que una vez fue una gran amistad, no resistió a la prueba del tiempo y parece que González ya ha pasado la página de su relación con Karime y de su participación en Acapulco Shore, pues ha declarado en múltiples ocasiones que ya no desea ser relacionada con el reality que la lanzó a la fama.

Manelyk triunfa como influencer y empresaria

¿Karime le hizo brujería a Mane? Esto dijo la influencer

Durante la emisión de Pinky Promise de este jueves 7 de abril, Karime respondió a una de las peguntas de los 'pinkylovers' qe la cuestionó sobre si era verdad que le había hecho brujería a Manelyk mientras fueron integrantes de Acapulco Shore. A lo que Karime respondió:

"Sí, fui a Catemaco, le maté dos gallitos y le hice brujería"

Aunque después se retractó de su declaración asegurando que era broma, pues el rumor de la brujería lleva años existiendo, lo cual le parece una locura. Pues entre ella y Manelyk no hay conflicto alguno.

¿Por qué Mane y Karime ya no son amigas?

Se sabe que las mejores amigas se mantienen distanciadas y Karime se lo atribuye a las distintas agendas que mantienen y que les impide verse, pero resaltó que considera a 'Mane' como de su familia y que el cariño siempre estará ahí.

"No es que no nos llevemos, ella está ahorita en su rollo, con su ruptura. Yo me llevo mucho con Jawy pero vamos a ser amigas toda la vida. La familia es la familia. Nunca nos peleamos. La gente decía que yo le había hecho brujería".

Manelyk terminó su compromiso con Jawy tras varias infidelidades del también integrante de Acapulco Shore. Pese a esto, Karime se mantuvo como amiga del exnovio de su comadre, lo que encendió la furia de Mane, que se sintió traicionada, pues su amiga no la apoyó en ese difícil momento e incluso se fue de viaje a Las Vegas con el sujeto.

Karime y Jawy en Las Vegas tras la ruptura con Manelyk

Aquí la entrevista completa a Karime en Pinky Promise: