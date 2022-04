Rosalía revela las canciones que la llevaron a crear “Motomami”

Rosalía es una de las cantantes más escuchadas en la actualidad. Su combinación urbana con flamenco la llevó a cautivar a más de una persona. En esta ocasión, la exponente de la música urbana está promocionando su nuevo disco, todo esto mientras las entradas a sus conciertos siguen vendiéndose.

La española aprovechó su cuenta de Instagram para dejarle a sus seguidores un pequeño regalo a sus fans que hará que entiendan un poco de su proceso creativo. En su penúltima publicación, la cantante compartió una lista de canciones que fueron las encargadas de inspirarla para realizar su último álbum.

“Hola bizcochito$ He hecho una playlist de las inspos/refes que tenía presentes mientras hacía MOTOMAMI serving ni + ni – que 7 horitas de música :)))) que la disfrutéis (pd: me he dejado fuera seguro) Link en Storis”, escribió la española.

La playlist

La creación de Rosalía tiene un total de 110 canciones con una duración total de 6 horas y media. Aquí se plasma un poco de ese trabajo creativo que la llevó a realizar su más grande obra. Otro de los factores que se pueden ver son los artistas que sigue, es decir, la música que le gusta.

En la playlist se encuentran todo tipo de artistas, desde Arcangel y Don Omar que son del género urbano como ella, hasta Janis Joplin y Led Zeppelin, leyendas del rock mundial. Otro de los cantantes que aparecen son Bjork, Lole y Manuel y Kanye West. Gracias a esta gran variedad de influencias fue que el disco cuenta con tanta variedad de canciones.

La publicación se encuentra en Spotify, solo tienen que buscar “Inspo$ MOTOMAMI” y disfrutar de la gran variedad de canciones que hicieron que Rosalía creara su último disco que cuenta con canciones como “Saoko”, “Candy”, “La fama”, “Bulerías”, “Hentai” y “Chicken Teriyaki”. Solo queda que te des una vuelta y disfrutes de una playlist que está lista para cualquier fiesta.

