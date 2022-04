Óscar Jaenada conecta con México

Óscar Jaenada tiene 25 años de carrera, ha trabajado en más de 60 producciones en distintos países, pero en ningún lugar siente una conexión tan grande, más allá de su patria, España, como con México, por eso regresa con gusto a los proyectos que atrapan su curiosidad.

“Ya son muchos años los que llevo en México. Mi primer viaje fue para hacer una audición de ‘Cantinflas’ (2014), fue una visita totalmente profesional, pero desde ese momento hubo algo ahí, que dije bueno tengo que volver aquí, sabía que iba a volver y o he trabajado en los cinco continentes he visitado todo el mundo y eso no me ha vuelto a pasar ni siquiera en Hollywood siento esa necesidad de volver, pero aquí me pasa todo el tiempo”, afirmó el actor en entrevista.

Jaenada ve a México como la capital cultural de latinoamericana e hispana, ya que durante sus visitas suele encontrarse con distintas personalidades del mundo audiovisual y considera que esto ayuda mucho al crecimiento personal en esta profesión, por eso es que esto lo tiene enamorado.

Entre sus más recientes trabajos en el país Azteca, está la cinta “La octava cláusula”, donde interpreta a “Borja”, un hombre de poder que descubre que su esposa “Cat” (Maite Perroni) le es infiel con su mejor amigo “Marcos” (Manuel Vega), pero antes que un escándalo quiere el divorcio y una cosa más… Sin embargo, las cosas se salen de control cuando una persona más se une al trío.

La película fue grabada en una casa de Valle de Bravo y el lugar se vuelve un personaje más, esto fue una de las cosas que lo atrapó de la historia, ya que al tener una sola locación, era como trabajar recordar sus inicios en el teatro hace más de 20 años.

“Yo soy más teatral, vengo de ese mundo en donde lo que menos importa es el decorado, porque todas las luces y toda la atención del público está en los actores y estos tienen toda la fuerza en sus gestos y miradas. Entonces es una historia con cinco actores encerrados en una casa, eso me encanta”, agregó.

Para Vega, la historia combina el suspenso y el drama de tal manera que captará la atención del público de inmediato. “Esto es muy interesante, porque conseguir que el público se enganche en una película, sin ver nada en el celular, es difícil, pero en este tipo de películas tienes que estar pegado, porque si no, no vas a saber de qué va y no vas a poder comentarla”, detalló.

Además de “Cantinflas”, Jaenada ha hecho personajes que han sido clave en su carrera.

En "Luis Miguel, la serie" interpretó a Luisito Rey. En "Cortés", hizo a ""Hernán Cortés".

En Hollywood ha hecho las cintas “Rambo: Last Blood” y “Piratas del Caribe: En mareas misteriosas”.

Esta nueva película se estrena este viernes 29 de abril en Amazon Prime Video.

69 proyectos audiovisuales ha hecho Jaenada .

. 2022 estrenó en España “La piel en llamas”.

“Vengo de hacer teatro de la calle en los pueblos de Cataluña y tampoco tenía ninguna ambición, sólo quería actuar y ahora doy todo por mis compañeros que no tuvieron la misma suerte”, dijo Jaenada.

