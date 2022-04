Juan Pablo Medina aparece por PRIMERA VEZ frente a la prensa tras perder su pierna; así luce el actor

Por primera vez el actor Juan Pablo Medina reapareció públicamente para la develación de la placa por el fin de la temporada de la obra "Hamlet" en la Ciudad de México y no sólo pudo disfrutar del evento, pues también se acercó a la prensa para ofrecer sus primeras declaraciones tras perder su pierna a causa de una trombosis.

A escasas semanas de posar por primera vez con su prótesis para la portada de una revista, en la que incluso habló sobre los beneficios de la terapia luego de ser operado de emergencia tras la complicación médica que terminó en una amputación de pierna, el actor agradeció todo el amor y cariño que ha recibido en este tiempo complicado.

“El simple hecho de agradecer es el motor de estar aquí… mi papá es médico, desde el primer momento estuve rodeado de especialistas y desde el primer momento estuve en contacto con psiquiatras, psicólogos, y afortunadamente, lo digo desde el privilegio, la verdad me siento muy afortunado”, dijo Juan Pablo Medina.

El actor agradeció a su familia y a su novia, Paulina Dávila, quienes fueron su motor para seguir adelante. (Foto: Archivo)

Al aparecer por primera vez frente a las cámaras de la prensa, Juan Pablo Medina se mostró con la misma alegría y carisma que siempre lo han caracterizado, además con grandes sonrisas y cercanía a los medios respondió todas las dudas y aseguró que todavía hay que esperar para su ansiado regreso a la actuación. "Más adelante, cuando me sienta mejor, ya entero para trabajar, lo haré", detalló.

Han pasado ocho meses desde que el actor perdió una pierna, un hecho que le trajo grandes cambios a su vida; sin embargo, descartó haberse sentido deprimido y aseguró que nunca pensó en el suicidio. “No, para nada, no, no. Sí (es fuerte lo que me pasó), pero no, eso no”.

Mostrándose sonriente y siempre positivo, Medina enalteció el apoyo de su novia, Paulina Dávila, quien dijo ha sido indispensable en su recuperación, adelantando que pronto se comprometerán en matrimonio “Soy muy afortunado de tener la novia que tengo, el apoyo de Paulina fue indispensable, estamos por formalizar la relación”.

El perder una extremidad llevó al mexicano a ser reemplazado en un papel de Disney y poner pausa a otros proyectos que tenía en puerta, aunque Medina aseguró estar con todos los ánimos de realizarlos, pero cuando esté totalmente recuperado.

Con información de Agencia México.

SIGUE LEYENDO

La MEJOR película protagonizada por Juan Pablo Medina está en Netflix; NO es "La vida inmoral de la pareja ideal"

A meses de haber perdido la pierna, Juan Pablo Medina ya hace lo impensable

Juan Pablo Medina: El actor se muestra jugando tenis tras la amputación de su pierna | VIDEO