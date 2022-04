Galilea López Morillo, nieta de José Luis ‘el Puma’ Rodríguez, sacudió la red en traje de baño

La nieta de José Luis ‘el Puma’ Rodríguez volvió a confirmar su increíble belleza en las plataformas virtuales. La joven de 26 años compartió este pasado martes tres fotografías que se llevaron todas las miradas entre sus millones de fans de alrededor del mundo. La latina lució un ajustado traje de baño de color fucsia y naranja. Además, complementó su look con su cabello húmedo y lentes de sol blancos.

“Quieres volar, tienes que renunciar a las cosas que te pesan ¡Soy feliz, soy libre!!” fue el simple y motivacional pie de foto que escogió Galilea López Morillo para su veraniego post.

Esta mencionada publicación de López Morillo cosechó en Instagram miles de likes y comentarios en tan solo unas horas. “Sigue ejercitandote mami te ves radiante bella. hermosa”, “bendiciones Galilea.. saludos, has lo que te haga feliz” y “Una cara preciosa baja unos kilitos más y listo pero eres hermosa niña y no se me parece ni a su abuela ni mamá será a su padre” fueron algunos de los mensajes más destacados que recibió la vigorosa mujer en la red de la camarita.

Galilea posando. Fuente: Instagram Galilea López Morillo

Por otra parte, el Puma junior supuesto hijo no reconocido de su famoso abuelo y por ende tío de Galilea se encuentra recuperándose tras haber sido sometido a una operación del corazón. El también cantante sorprendió a todos esta semana al compartir algunas fotografías suyas desde el hospital.

Estas mencionadas imágenes del supuesto hijo no reconocido de José Luis 'el Puma' Rodríguez fueron compartidas de un posteo original de Lila Morillo. “Estas fotos son el Testimonio del Milagro que hizo JESÚS EL CRISTO DE LA GLORIA , En La Vida del Puma Juniors. El me cuenta haberse salido de su cuerpo , mientras le intervinieron ! Y que un ser Celestial estaba frente a Él y Dijo, VAS A ESTAR BIEN!! Luego Volvió al Cuerpo!!!ALELUYAAAAA!! Hoy testifica con las Fotos, reconociendo a Jesús, COMO SU SEÑOR Y SALVADOR!! Juan José, El Pumita Juniors, contará personalmente de porque Sigue VIVO! CRISTO VIVE!! Y Te AMAAA !! Gloria A DIOS!" fue el texto que eligió la ex esposa del intérprete “Tengo derecho a ser feliz” para acompañar dichas pics.