Danna Paola: Este es el poderoso motivo por el que ocultó su noviazgo con Alex Hoyer

Danna Paola es una de las jóvenes actrices y cantantes más reconocidas. Gracias a su éxito es una sus fans están al pendiente de todo lo que hace, ya sea profesionalmente como en su vida privada. Uno de los temas más recurrentes tiene que ver con sus parejas sentimentales. En esta ocasión vamos a revelar el motivo por el que había decidido mantener oculta su relación con Alex Hoyer.

La protagonista “Élite” y el exparticipante de “La Voz México” comenzaron a romancear después de unas vacaciones juntos en Ibiza en el 2021, pero ninguno de los dos dio detalles de su relación. Después de verlos juntos en la boda de la hermana de Juanpa Zurita, la pareja decidió hablar al respecto.

“Nosotros no es que queremos esconder absolutamente nada. Ni se trata de eso. Para nosotros mantener privado algo que se dio natural y que valoramos muchísimo es mega importante”, explicó el cantante durante una entrevista, a lo que agregó: “Que nos escondemos, que esto… pero en realidad es mantener algo privado”, expresó.

Danna explica el motivo

Después de las palabras de su pareja, la cantante de “Mala Fama” decidió explicar los motivos por los que no lo habían hecho pública su relación; además de confirmar que está muy enamorada Hoyer. La declaración la dio durante la alfombra roja de la obra “Charlie y la fábrica de chocolate”.

“Es la primera vez que voy a hablar, de verdad se los digo, para mí es algo súper privado. Mantenerlo para nosotros es decisión; no es un secreto porque pues obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones”, indicó la mexicana.

Después de esto, y con una sonrisa de oreja a oreja, explicó que está muy contenta de poder compartir este momento en su vida junto a él. Además de aprovechar para contar que están enamorados. “El amor no se mide ni en la fama o en el talento de alguien, yo no me junto con alguien por su fama o por su talento, no, solamente por ser humanos”, dijo.

