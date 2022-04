Natanael Cano, ¿tendría novio? Reguetonero asegura tener pruebas de esa relación

Natanael Cano y Ovi se hicieron presentes en redes sociales para comenzar una pelea. El motivo de la pelea fue una filtración de la nueva canción del exponente del regional mexicano, ya que habría preparado un tema al estilo de residente donde le tira al reguetonero. Al enterarse de la letra este no dejó pasar la oportunidad de arremeter contra Cano.

La pelea se hizo presente en redes sociales, donde Ovi habría insinuado en una historia en Instagram que Natanael es gay, pero no quería salir del closet, así como el tener evidencia donde se le puede ver junto a su novio. Al final borró dichas publicaciones.

Gracias a TV Notas, se pudo recuperar las imágenes perdidas donde Ovi dijo: “Si tienes algún problema de inferioridad o salir de clóset, sal”. Posteriormente se puede ver la segunda historia donde dejó claro que tenía un video donde se puede ver a Natanael y a su novio en la intimidad, esto para dejar claro que es gay.

La historia que borró

En la foto aparece Cano en su casa con una gorra negra con blanco. El hombre está sin playera y haciendo una señal con la mano, pero lo importante fue el mensaje que dejó para el exponente del regional mexicano.

“ReNata tienes que grabar con los mismos que has grabao en to los discos porque nadie quiere grabar contigo. El tema que más te pego fue la tiradera y porq estás haciendo de mí y ni siquiera eres original que le copiaste el nombre Jhayco cuando le tiró a Rauw di que Olvidao charlatán deja las drogas”, a lo que agregó: “Tengo el video tuyo y de tu novio cuando hacían sus cochinadas en mi Penhouse cuando vivías agregado pa que sigas que yo no creo en ti”.

Cano decidió no meterse en todas las polémicas donde se le culpó, se tiene que recordar que Ovi también lo acusó de haber mandado a alguien para que lo matara. Al final, el musico de regional mexicano decidió mandar un mensaje en Twitter: “Qué tanto ladra el Ovi??? Ya se le olvidó que por acusaciones de violencia doméstica, Nodal lo borró de su rola??”.

