Martha Higareda presume su figura de impacto en bañador rosa

La actriz Martha Higareda siempre ha dado de qué hablar por su talento y los proyectos que ha emprendido incluso en el extranjero, pero en esta ocasión está en la mira del ojo público porque comenzó un romance con Lewis Howes, ex de Yaneth García. Sin embargo, en esta ocasión se volvió tendencia por que presumió su figura en un diminuto bañador rosa.

Si bien algunas personas en Instagram han hostigado a la artista, señalando que la protagonista de cintas como “No manches Frida” parece que se sometió a cirugía plástica en el rostro y en la nariz recientemente. La verdad es que Martha, de 37 años, posee una figura y una belleza de envidia; aunque es posible que haya pasado por el quirófano, también lleva una dieta y rutina de cuidados que la mantienen joven.

Martha siempre ha sido muy guapa

Aunque bien es cierto que se nota una diferencia tanto en su nariz, como en su boca, ella no ha reconocido haberse sometido a una operación estética; es un tema que parece incomodar, pero lo que no se puede negar es que siempre ha sido muy guapa.

Hace unos meses, compartió recientemente un video en la misma cuenta donde hablan de heridas emocionales de la infancia y que tuvo que acudir a terapia; comentó que ella pensaba que el amor estaba relacionado con personas “necesitadas”, por ello sostenía relaciones con este tipo de personas y siempre acababa en situaciones tóxicas.

En la actualidad ella es feliz con el ex jugador de futbol americano y escritor, Lewis Howes, “lo mío es súper reciente y no soy su novia, todavía me tiene que ganar. Estoy muy contenta de ver que estamos súper alineados, tenemos los mismos valores y los mismos principios y hasta ahí vamos”, aseguró.

