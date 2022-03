María León explota contra quienes la critican; ¿confirma cirugías estéticas?

El medio del espectáculo es más complicado de lo que parece, al menos para la cantante María León no ha sido nada sencillo, ya que ha sido víctima de críticas y acusaciones por el escultural cuerpo que posee, pero ella misma negó que su físico se deba a cirugías estéticas, pues hay algo que no tolera.

Durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, la exvocalista del grupo Playa Limbo explotó en contra de aquellas personas que se la critican y la difaman, y les mandó un mensaje: "Si hay gente que le quiere poner apellidos estéticos de que si me hice cirugías, está bien, si quieren pensar eso está bien, si quieren pensar eso y les interesa, pues no, nunca he tenido… porque no aguanto la anestesia".

Los señalamientos en contra de León son porque presuntamente ha cambiado mucho su aspecto físico en los últimos 20 años, quien cada vez que aparece frente a cámaras arranca suspiros y miradas del público.

Pero mantener la figura no ha sido nada sencillo para María, quien confesó que cuando era más joven le costaba cuidar su físico. "El cabello cortito, con brackets, nunca usé cera, la gente que ha usado brackets sabe que se te destruyen los labios por dentro", dijo.

La llamada "Sargento León" aseguró que su apariencia actual se debe a los cambios que hizo en su vida. "Soy muy disciplinada con el ejercicio, soy muy disciplinada con la alimentación, he aprendido a honrar mi cuerpo, sabes que tenemos un solo paquete y hay que cuidarlo", detalló.

Por último, la cantante manifestó que a pesar de su opinión, no está en contra de las operaciones estéticas. "Hay gente que tiene el sueño y está increíble que lo hagan, porque hay que atreverse a lo que uno quiere hacer, pero entre mis sueños hay otras cosas distintas", concluyó.

