Esta es la particular razón por la que Marco Antonio Solís no se cortaba la barba

Marco Antonio Solís, más conocido como El Buki es un cantante, compositor y empresario de 62 años que es conocido en todo el mundo no solo por su música sino por su particular apariencia física. Solís, autor de grandes clásicos, se prepara para un 2022 cargado de en su agenda. Además, explicó por qué nunca se cortó su tradicional barba.

Marco Antonio Solís, además de su exitosa carrera como cantante, lo que le valió de ser uno de los artistas más importantes de Latinoamérica, es conocido por tener una gran familia. Sus dos hijas mayores, han decidido seguir el camino de su padre. Luego de su primer matrimonio, El Buki se casó con la bella modelo Cristy Solís, quien se encarga de demostrar toda su belleza en las redes sociales y quien es una buena compañera en la vida de Solís.

Marco Antonio Solís y su esposa. Fuente archivo

Hace algunos días, Solís confirmó que tendrá un año cargado de conciertos debido a que volverá a subirse arriba de los escenarios. Muchos de ellos los hará solo y otros acompañado de su antiguo grupo ‘Los Bukis’ que se volvieron a reunir luego de 25 años. Antes de emprender su gira, Marco Antonio decidió tomarse un descanso en su yate en Los Ángeles junto a la bella de su esposa, Cristy Solís.

A lo largo de toda su vida, Solís ha lucido diferentes estilos pero el más característico fue ser dueño de una enorme barba y larga melena. No siempre, el cantante mexicano lució tuvo el cabello y la barba larga. Durante algunos años, se lo pudo ver al Duki luciendo un vistoso bigote y más al estilo melena.

Marco Antonio Solís. Fuente archivo

Por otro lado, fue el propio Marco Antonio Solís quien reveló detalles de por qué no se había cortado la barba: “Una vez que te dejas crecer el bello de la cara, ya no debes quitártela nunca”. Al parecer, cumplió con su deseo y jamás se cortó la barba. Además, confesó que no tiene interés en hacerlo porque no solo le gusta a él sino también a su esposa, Cristy Solís.