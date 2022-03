Regina Orozco llevará su crinolina a Expo Dubái para dar concierto en el Pabellón México

Orgullosa de sus raíces y de la música nacional, Regina Orozco es la encargada de cerrar el Pabellón de México en la Expo Dubái 2020. La intérprete ofrecerá un concierto este 28 de marzo llamado Mexican Box, en el cual hace un homenaje al bolero, el mariachi y al regional.

“Estoy emocionada, qué nervios. Han viajado muchos artistas representando a México, todos de gran voz. Es un honor ser parte de esto y llevaré mi espectáculo de cajitas mexicanas dedicadas a los muertos, al bolero, al mariachi y a todo ese talento extraordinario que tenemos como Álvaro Carrillo o Consuelito Velázquez”, dijo la intérprete.

Sabiendo lo importante que son las reglas para la vestimenta de las mujeres, no mencionará el nombre de la cajita que rinde homenaje al cabaret, ni usará escotes, lo que sí lleva son varias crinolinas para sus faldas amponas y largas, para que el público conozca parte de la vestimenta nacional.

Regina agradeció la oportunidad de cantar en el extranjero, ya que por la pandemia de COVID-19 no tuvo tantas presentaciones. Donde no paró fue en la actuación, hizo dos series y a su regresó se unirá a la filmación de otro proyecto.

Con 50 años de experiencia en el mundo artístico, a Orozco también le gusta entrar a la conducción y con Susana Zabaleta tiene un programa en Youtube donde entrevistan a políticos y aunque le gusta cuestionar la situación social del país, a esta área no entraría.

“A mí me pones en un escritorio y no la armó. Para estar ahí se necesita tener una carrera. Es difícil confiar en gente que no estudió ciencias políticas, economía o gestión cultural, yo no podría. Soy una mujer que prefiere estar arriba de los escenarios, haciendo lo que sé: cantar y actuar”, finalizó.

