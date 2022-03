Muere Fred Roldán: ¿Quién se queda la herencia y deudas del famoso actor y productor de teatro?

La mañana de este sábado 26 de marzo el mundo del teatro y el espectáculo se viste de luto luego de que se confirmara la muerte del productor y actor Fred Roldán.

La noticia se reveló a través de redes sociales y fue la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) la que le dedicó unas palabras al artista por su legado.

La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Fred Roldán. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI

Fred Roldán ingresó a terapia intensiva el pasado 11 de marzo por padecer un agresivo cáncer en el cuello, por lo que Lupita Sandoval, ex esposa del actor, había solicitado apoyo para conseguir donadores de sangre, petición a la que se sumaron sus colegas del ámbito artístico.

Hace unos días Lupita Sandoval se presentó en el Teatro Rafael Solana para coordinar la obra "Mowgli" y ahí, en entrevista con Ventaneando comentó sobre el estado de salud de Fred.

Tiene también unos tubos metidos en el pulmón porque también se le infectó el pulmón. Está complicado pero no se pierde la esperanza. Era cáncer y no lo sabíamos, y es que ya había superado otra fase de cáncer en la lengua. A los dos meses le sale un problema en el cuello, le empezó a crecer, le hacen otro chequeo y le dicen que es un cáncer de los más agresivos. Él está luchando

El actor y dramaturgo se encontraba hospitalizado en Médica Sur. Los gastos de su tratamiento ascendieron a más de 100 mil pesos, por lo que Lupita Sandoval tuvo que vencer la pena y solicitar ayuda económica a otros actores y público en general.

Aunque la comediante y escritora mexicana había mencionado que no necesitaban una ayuda externa para la emergencia médica, explicó en Venga la Alegría que la necesidad era muy fuerte y las cuentas elevadas, así que decidió abrir una cuenta de banco para recibir donaciones.

“Yo en los días pasados, me preguntaban y decía que no necesitábamos dinero, que el problema era abrir su cuenta para poderla usar pero ya ni abriendo su cuenta, entonces por eso me atreví, te juro que estaba yo renuente, pero yo creo que la vergüenza se tiene que hacer a un lado cuando la necesidad es fuerte”