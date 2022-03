Llane: Simplemente imparable

La casualidad no tiene que ver con su éxito, Llane cree más en el trabajo arduo y en la constancia, por eso hoy goza de la fama que tiene en tan poco tiempo como solista. El ex Piso 21 promociona “Alcancía”, tema que grabó junto a Reik y Khea. Es el mismo Llane quien nos cuenta en entrevista exclusiva para EstiloDF de su canción más reciente y de sus planes dentro de la música, aunque también prepara su debut como actor en una serie.

Llane, cuéntanos de “Alcancía”, ¿ cuál es su origen y cómo surgen las colaboraciones? “Alcancía” tiene un tema muy particular porque, como todas las canciones que he hecho, tiene que ver con mi historia, y se refiere a algunos de esos amores que han sido interesados, que hay un interés, algo más que uno siente que no es suficiente; es una canción para poder decir: “Yo valgo mucho y la persona que esté conmigo va a ser porque me quiere”. Reik y Khea se involucraron porque fluyó, les gustó. Es uno de los temas de mi primer álbum que sale este semestre.

Foto Serch Ramírez para EstiloDF

¿Te costó trabajo creer en ti cuando iniciaste con tu faceta de solista? Me pongo a pensar y creo que lo normal, ha sido difícil, pero nada fuera de lo común, mientras que haya trabajo, oportunidades, música, apoyo, siento que soy afortunado, me gusta ganarme el respeto y éste se gana con trabajo y dedicación.

¿Cuál dirías que ha sido el mayor desafío? Tener mucha paciencia, respetar los tiempos; para ser un gran artista, uno tiene que pasar por muchas cosas que lo vuelven a uno fuerte, siento que para poder conectar con cierto público debes tener ese conocimiento para poder brindarte a la gente. Al final del día la música es un medio para un fin, y creo que la mejor parte es que la gente conecta con uno, eso para mí es lo más importante.

Foto Serch Ramírez para EstiloDF

¿Qué planes tienes para este año, además del lanzamiento de tu álbum? Vienen shows, vamos a estar anunciando unas cositas interesantes, voy a estar en una serie de Amazon Prime Video, se llama Cómo sobrevivir soltero.