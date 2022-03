¿Diego Boneta será el próximo 'José El Soñador'? El actor no descarta hacer teatro musical

Aunque el desempeño de Carlos Rivera en la obra musical 'José El Soñador' ha sido aclamado por la audiencia, el protagonista de 'Luis Miguel, la serie' podría reemplazar al guapo cantante.

Fue durante una entrevista realizada por Antonella Michelena que Diego Boneta dijo estar abierto a explorar otros horizontes en su carrera, incluido el teatro musical.

Así que es posible que Diego Boneta participe la segunda temporada de 'José El Soñador', aunque esto no ha sido confirmado por el actor, quien solo se limitó a decir que espera la oportunidad perfecta para incursionar en las obras musicales.

"Me encantaría hacer teatro y me encantaría hacer teatro musical, habrá que encontrar la oportunidad perfecta por tiempos y tal, pero es algo que me encantaría hacer", relató el joven actor.