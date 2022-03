¿Se agandalló? Vicente Fernández habría hecho llorar a varios cantantes de rancheras

A raíz del fallecimiento de Vicente Fernández han salido a la luz datos polémicos y hasta acusaciones sobre el actuar del cantante, a quien incluso han señalado de haber hecho llorar a varios rancheros, quienes habrían sido vetados por el “El Charro de Huentitán”.

De acuerdo con el testimonio de la cantante Julia Palma, "El Chente" pagó a radiodifusoras, prensa y televisión para truncar carreras, quienes habrían significado su competencia en el escenario.

"Yo vi a uno de ellos llorar amargamente, no puedo decir, pero son varios, les puedo decir Juan Valentín, Valente Pastor, Gerardo Reyes, que fue el que recomendó a Vicente Fernández, esto es muy cierto y poca gente lo sabe", señaló.

Palma, quien conoció a Vicente Fernández cuando su carrera iba en ascenso, detalló que en el medio conocían de las actitudes del intérprete, aunque nadie dijo nada o hizo algo al respecto para detenerlo.

"Sí, sí fue así, es algo que todo mundo lo sabemos, que no, obviamente no lo estamos viendo, no puedo yo firmar, pero es algo que todo mundo sabíamos, sobre todo los cantantes de ranchero", expuso.