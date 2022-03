Este es el grado de estudios de Brad Pitt

William Bradley Pitt o más conocido como Brad Pitt es un actor, modelo y productor de cine de origen estadounidense. Pitt, de 58 años de edad, además de su exitosa carrera en Hollywood tiene un pasado por la universidad. Echemos un vistazo a los inicios del ex esposo de Angelina Jolie en la siguiente nota.

Pitt inició su carrera como actor haciendo apariciones en programas televisivos y fue en la década del ’90 donde comenzó a tener papeles protagónicos y saltó a la fama. Fue en el año 1995 donde recibió buena crítica por su interpretación en Se7en y en la película de ciencia ficción ‘Doce monos’ donde obtuvo el Premio Globo de Oro en la categoría de actor de reparto. Otro de los films más destacados en los que participó fue ‘Conoces a Joe Black’ y ‘El club de la pelea’.

Brad Pitt. Fuente archivo

En su vida, Brad Pitt se ha caracterizado por tener parejas del mundo del cine como Gwyneth Paltrow donde estuvo desde 1994 a 1997, luego en 1998 estuvo casado con Jennifer Aniston hasta el año 2000. Pero, con quien compartió más tiempo y llegó a tener seis hijos fue con Angelina Jolie, a quien conoció en 205, se casaron en 2011 y se terminaron separando en 2019. En la actualidad se desconoce cuál es el estado sentimental del actor.

En un momento, Brad Pitt y Angelina Jolie eran la pareja del momento, pero todo se terminó. En el año 2016, la ex Tomb Raider le solicitó el divorcio al actor y la ruptura definitiva se dio tres años después. De acuerdo a algunos rumores, el actor demandó a su ex esposa por haber vendido parte de la bodega que ambos habían comprado en Francia. Además, aseguró que Angelina Jolie se había saltado el acuerdo de no vender sus participaciones de ‘Chateau Miraval’.

Angelina Jolie y Brad Pitt. Fuente archivo

Antes de convertirse en un prestigioso actor, ganador de varios Globos de Oro y de ser nominado en varias ocasiones a los Premios Oscar, tuvo una vida de estudios anteriormente. Brad Pitt abandonó la carrera de periodismo de la Universidad de Misuri. ¿Qué habría sido la vida de Pitt si no se hubiera lanzado como actor?