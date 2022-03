Lolita Cortés se lanza contra La Academia y afirma: "La gente ahí no me trató bien": VIDEO

Lolita Cortés no tuvo tapujos en aclarar algunas cosas en torno a su paso por La Academia, el reality show musical de TV Azteca para el cual fungió como juez durante varias temporadas o generaciones. Y es que Lolita es una figura reconocida en el mundo del teatro y la actuación en México, razón por la cual conoce muy bien cual es el trato que se merece a su persona.

Esto mismo quedó destacado durante una entrevista que brindó vía remota a Javier Poza, con quien se sinceró y afirmó que su paso por el programa musical no fue ni el mejor ni el más placentero, puesto que desde su perspectiva hubo malos tratos a ella, dando así un recuerdo nada bueno de esa etapa.

Lolita Cortés admite malos tratos

A través de un enlace en videollamada, Lolita Cortés platicó con Javier Poza y su público. Notablemente cansada pero feliz, abundó que se encontraba en los últimos ensayos del montaje teatral "Te amo, eres perfect@ ... !Ahora cambia!", mismo que estrenará el próximo 1 de abril.

Con esto como preámbulo, Lolita y Javier conversaron hasta llegar al tema adelantado, con La Academia como una faceta trascendente de su trayectoria. Fue ahí que Lolita Cortés sorprendió al responder sobre si estaría dispuesta a regresar como jueza en el reality show.

“No ha habido ningún acercamiento hasta ahora, se ha hablado mucho al respecto y muchas personas se han acercado a mí por este tema”, dijo.

Fue entonces que abundó cómo lo pasó en esa etapa de Juez en La Academia.

“Lo único es que si llegara a haber un acercamiento hay que poner los pros y los contras. No la pasé bien, la gente ahí no me trató muy bien que digamos. Al contrario, la misma gente de otros programas hablaba cosas espantosas sobre mí”, comentó.

Pasan los años y pondría sus condiciones

Con varias décadas sobre los escenarios y la experiencia de haber tocado diversos rubros del medio artístico, Lolita Cortés admite que han pasado muchos años desde el inicio de esa experiencia televisiva, razón por la cual no es la misma mujer de hace 20 años y, de ser requerida de nuevo, pondría sus condiciones.

“Si llegara a una forma de trabajar con ellos habría muchas cosas que aclarar respecto a la gente que continúa ahí y que han sido un tumor. No soy la misma persona de hace 20 años y no voy a permitir que se me trate como hace 20 años”, concluyó.

