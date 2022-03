BTS: El "oscuro" detalle que oculta las fotos de V, así reaccionó ARMY

V de BTS es uno de los vocalistas principales de la banda, tiene récords personales gracias a sus canciones en solitario, además debutó como actor de doramas en 2016. El idol suele mantenerse en contacto con sus fans a través de Weverse o sus publicaciones en las redes sociales, pero algunas de las imágenes del cantante preocuparon al ARMY.

Las fotos que BTS comparte en sus cuentas oficiales les permite conocer su día a día, pero también ocultan detalles que solo las más curiosas han encontrado más de una vez y que revelan algunos secretos de los ídolos K-Pop. Desde el tipo de auto, ubicación o hasta sus hábitos.

V no fue la excepción y en varias imágenes ARMY encontró el mismo patrón que llamó su atención y a la vez preocupó. A pesar de que son muy reservados con su vida personal, hay cosas que se les escapan de las manos que ha provocado algunas preguntas y reacciones de los fans.

¿V de BTS fuma cigarrilos?

El idol de BTS publicó algunas fotos en línea, además también ha sido fotografiado en varias ocasiones y hay un detalle que ARMY descubrió, aunque no está confirmado. Al parecer, V suele fumar cigarrillos, un hábito que podría ayudarlo a controlar sus nervios o por simple gusto.



La preocupación del ARMY no se hizo esperar cuando se descubrió que en algunas de sus fotos aparece un aparato conocido como cigarrillo eléctronicos, que aunque se consideran "menos" nocivos por su poca cantidad de nicotina, son igual de nocivos para la salud.

La reacción de los fans no se hizo esperar, y es que algunas creen que no debería hacerlo, ya que además de ser cantante y puede perjudicar su voz, no quieren que se enferme. Otras consideran que es lo suficientemente mayor para cuidar de sus hábitos y no debería ser juzgado. Además, los idols coreanos suelen ser más críticados por este tipo de acciones que son "mal" vistas en Corea.

