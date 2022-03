Esta es "Lakers: Tiempo de ganar" nueva serie de HBO con los secretos del equipo de la NBA

El pasado 6 de marzo se estrenó el primer capítulo de "Lakers: Tiempo de Ganar" en simultánea por HBO y HBO Max. La serie de 10 capítulos, con estrenos semanales cada domingo, cuenta la historia de la vida profesional y personal de los jugadores, directivos y personas cercanas al equipo que dominó, tanto dentro como fuera de la cancha, gran parte de la NBA en los años 80: Los Ángeles Lakers.

En los primeros dos capítulos disponibles en la plataforma, se pueden ver los inicios de los protagonistas de una dinastía que definió la época dorada en este deporte. Jerry Buss, Earvin “Magic” Johnson, Jerry West y Pat Riley, son algunos de los personajes principales de la serie del equipo que creó el showtime en la NBA; conozcamos al elenco que interpreta a estas míticas personalidades de la vida real:

Personajes de la serie

QUINCY ISAÍAS COMO ‘MAGIC’ JOHNSON

Earvin ‘Magic’ Johnson, una leyenda en el mundo del baloncesto y considerado como el jugador que definió el antes y el después de los Lakers en los 80, es interpretado por Quincy Isaías, actor de 26 años. Además de compartir un increíble parecido físico, tanto ‘Magic’ como Quincy nacieron en Michigan; así que este joven actor tenía muy claro desde el inicio todo lo que representaba Johnson antes de hacer su papel. El tres veces MVP de la temporada regular, estará satisfecho de ver en pantalla al actor que plasma su ‘sonrisa del millón de dólares’.

JOHN C. REILLY INTERPRETA AL MÍTICO JERRY BUSS

El experimentado actor, John C. Reilly, es el encargado de darle vida al hombre que llevó a la NBA a otro nivel, al punto de convertirlo en un espectáculo más allá del rectángulo: Jerry Buss. Este empresario de bienes raíces, decidió invertir la suma de $67.5 millones para la compra de este equipo en 1979. Reilly, nominado al Oscar en 2002 como mejor actor de reparto, tendrá la tarea de dar a conocer todos los detalles y excentricidades del dueño de los Lakers hasta el 2013, año en el que falleció.

ADRIEN BRODY LE DA VIDA A PAT RILEY

¿Quién mejor para interpretar a Pat Riley, distinguido por un estilo elegante y autoritario tanto en su vida profesional como personal, que el gran Adrien Brody? El legendario entrenador de la dinastía de los Lakers, es interpretado por el galardonado con el Oscar a mejor actor en el 2002.

Riley, en su etapa en el equipo de Los Ángeles, se caracterizó por su carisma acompañado de una fuerte disciplina, para que todo dentro de la cancha saliera como lo planeaba. Sin embargo, el entrenador no contaba con que la vida personal de los jugadores podría jugar en contra de sus intereses.

JASON CLARKE REPRESENTA A JERRY WEST

El hombre que inspiró el famoso logotipo de la NBA, Jerry West, es interpretado por el reconocido actor australiano Jason Clarke. El legendario jugador de baloncesto, quien ganó un campeonato de la NBA con los Lakers en 1972, se convirtió tiempo después en entrenador del equipo, sin mucho éxito, pasando a ocupar cargos directivos hasta convertirse en el gerente general del equipo creador del showtime en la NBA.

SOLOMON HUGHES REALIZA EL PAPEL DEL CAPITÁN KAREEM ABDUL-JABBAR

El seis veces campeón de la NBA, dos veces MVP de las finales, seis veces MVP de la temporada regular, es interpretado por el joven actor Salomon Hughes. El capitán que intentaba impartir orden tanto dentro como fuera de la cancha, ganó un enorme reconocimiento en la historia de este deporte debido a su férrea defensa y su impecable comportamiento.

También es reconocido por apoyar las causas sociales de la comunidad afroamericana, relacionándolo con personajes como Muhammad Ali y Martin Luther King. Tiempo después de retirarse de las canchas, se dedicó a la actuación en diferentes películas.

LARRY BIRD ES INTERPRETADO POR SEAN PATRICK SMALL

Sean Patrick Small tendrá el papel de representar a uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte, Larry Bird, de los Boston Celtics. La rivalidad entre ‘Magic’ y Larry Bird, fue uno de los componentes que generó el boom mediático de la NBA. El tres veces campeón de la NBA, dos veces MVP de las finales y dos veces MVP de la temporada regular, estará protagonizado en la serie por este joven actor que cuenta con increíble parecido físico con la leyenda de los Boston Celtics.

Este equipo comandado por el director Adam McKay, tendrá acción en el rectángulo de HBO Max, todos los domingos con un nuevo episodio.

¿Qué se verá en el capítulo 3 este 20 de marzo?

Si aún no has visto la serie, estás a tiempo de comenzarla y no perderte este domingo 20 de marzo el capítulo 3. En éste, ‘Magic’, Jerry Buss y Jerry West empiezan a jugar, fuera de la cancha, partidos antes de empezar la temporada. Se acerca el comienzo de la NBA, pero aún Jerry Buss no está satisfecho con las decisiones que ha tomado y crear así una franquicia ganadora.



Se concreta el fichaje de ‘Magic Johnson’ y Jerry West como entrenador, Buss toma las finanzas del equipo y emprende un viaje a Las Vegas para construir su imperio. Sin embargo, sus excentricidades y peculiar personalidad traerán un poderoso enemigo.

‘Magic’ dejará Michigan y comenzará su leyenda en la NBA, pero antes visita a su ex novia para alardear por el dinero que ha conseguido con los Lakers, pero ella ya tiene una nueva relación y esto le genera furia y dolor. A la par, su rival Larry Bird inicia preparación con los Boston Celtics con un único objetivo en mente: superar a Jonhson.



Jerry Wes está obsesionado por el campeonato. Motivado por sus inseguridades de exjugador, renuncia no sin antes reafirmar la continuidad de dos piezas claves de los Lakers: Nixon y Abdul-Jabbar. Ante el desastroso panorama, Pat Riley llega a Los Ángeles, pero Buss aún no está del todo convencido de que su equipo esté preparado para dar un gran show.

MIRA EL TRÁILER DE LA SERIE LAKERS: TIEMPO DE GANAR