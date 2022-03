Grupo Firme: ¿Homenaje al rock o apología de la delincuencia en su nuevo VIDEO?

El nuevo proyecto de Grupo Firme ya vio la luz, la esperada colaboración entre los músicos, Beto Sierra y MC Davo ya está disponible en plataformas digitales y puede ser vista por todas las personas que así lo deseen.

El tema lleva por nombre “Así es la vida”, la letra fue compuesta por Alberto Sierra (Beto), Emmanuel Delgado y David Sierra, una producción de Music Vip Entertaiment, el video estuvo bajo la dirección de Isael y Evert Gutiérrez.

El tono de la canción es completamente diferente a lo que se había venido manejado y aunque se trata de una agrupación de regional mexicano MC Davo y Beto Sierra le impregnan toques de rap y hip hop.

En las imágenes se aprecian varios detalles en los que hacen referencia a legendarias bandas de rock, ya que en una de las tomas se puede ver a los músicos con tazas y manopla de Rammstein.

Otro de los detalles es que portan algunas armas, que aunque se nota son de utilería o juguete, podrían hacer referencia a la violencia o actos de crimen organizado.

Cabe señalar que el tema ya forma parte de la lista de videos que están en tendencias en YouTube y los artistas han aplaudido y agradecido que sus fans acudieron al llamado de escuchar la canción que hicieron con mucho interés.

Así es la vida que me toco

Cargo a los plebes siempre listos pa’ la acción

Las unidades traen de a tostón

En el terreno todo está bajo control

Las plebes me buscan, me encuentran, ya saben que soy un cabrón, cabrón

Enemigo me saca la vuelta porque no me tiembla pa’ dar bajón

Manejando un camión en don, en el rancho como el patrón

Minimis y los M60, nomás pa' el que tienta pa' dar jalón, jalón

El área se respeta

Al terreno no cualquiera entra

El uniforme y la camiseta

Con honor aquí se lleva puesta, viejón

Calidad de la merca, los plebes cerca, si bien alertas simón

El que busca me encuentra, el plomo entra y me vale verga torón

Caravanas activas que me cuidan para dar el rol

Ando bien pilas, pilas, si me tiran al porrompompón

Así es la vida que me toco

Cargo a los plebes siempre listos pa’ la acción

Las unidades traen de a tostón

En el terreno todo está bajo control

Por el malecón de una nalga en la nave

Esta noche seguro me vo'a poner grave

Si la ando cagando na' más no me grave

Los que andan conmigo pues ya le la saben

Monterrey con Mazatlán y Tijuana

Bloques pa' la sepa a fumar María Juana

Los compas, las morras, la carnita asada

Y el cel apagado por si aquella me habla

Porque al chile no quiero irme

Me quedan tres botes antes de rendirme

La pila todavía me rinde

Pa’ andar con Beto Sierra y los del Grupo Firme

Así es la vida que me toco

Cargo a los plebes siempre listos pa' la acción

Las unidades traen de a tostón

En el terreno todo está bajo control

Entre las calles, mares y cerros

Firme la clica que yo me navego

Camuflajeado de azul o negro

Ando sin freno listo pa'l refuego

Robe la vida que llevo y me gusto

Ya todos saben que soy yo, el más cabrón