Esta es la canción más romántica que Marc Anthony compuso para su gran amor

Marc Anthony ha manifestado que sus canciones son una suerte de narraciones de historias, que las dedicatorias son ocasionales. Muchas veces le han dicho que tal o cual composición está destinada a una u otra de sus ex parejas, sin embargo él cuestionado este punto.

Las canciones de Marc Anthony ¿Tienen dedicatoria?

En varias oportunidades los fanáticos y los medios le han adjudicado canciones a mujeres de sus relaciones anteriores, sobre todo a Jennifer López. No obstante, el cantante tuvo la oportunidad de responder una vez y sostuvo: “La pregunta es ¿para cuál? Todo lo que tengo son 'exes'. Pero cada una se presta para una canción diferente. Algunas canciones se tratan de amor, de desamor”.

En otra entrevista con Enrique Santos, el puertorriqueño de 53 años manifestó que sus temas eran narraciones que tocaban distintas temáticas. “Son como historias cortas, no pienso en nadie en particular cuando grabó una canción”.

De igual manera existe una de sus canciones que tiene un tinte muy especial, es de las más románticas que ha escrito y sí tiene una destinataria.

Cuál es la canción más romántica que ha escrito Marc Anthony

El puertorriqueño sin dudas es todo un galán, ha pasado por varias relaciones con diversos períodos de tiempo y en todas las etapas a alguna de sus parejas se le han asociado alguna de sus letras.

Marc y una de sus ex parejas, Jennifer López. (Gtres)

Igualmente hay una canción muy especial que sí la dedicó netamente. Es una canción de amor, que se la dedicó a su madre, con mucho cariño, y se llama “Un amor eterno”.

No obstante, en esta nota no nos referimos a esa canción si no a “No me ames”, que Marc compuso para Jennifer López y terminaron grabándola juntos en el año 1999. Este es el tema musical más romántico que se puede decir que ha hecho el cantante de Puerto Rico. Aquí te lo dejamos para que recuerdes su letra y revivas el amor.