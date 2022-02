Big Brother: ¿Alguien se acuerda del "Rasta"? A esto se dedica el "campeón sin corona" del reality

Gabriel Pontones, conocido coloquialmente como “El Rasta”, fue el segundo lugar de la primera edición del reality que cambió la forma de ver la televisión abierta en los inicios del siglo XX en México con el famoso “Big Brother”.

Es reconocido entre los fans y seguidores de aquella primera edición (la más exitosa por cierto de los llamados ‘desconocidos’) como el campeón sin corona, ya que se quedó a solo unos cuantos votos de llevarse el título por encima de Rocía Cárdenas, que pasó sin pena ni gloria después de ganar el reality.

Luego de salir como el ‘derrotado’ en aquella primera edición, el Rasta decidió hacer carrera en los medios de comunicación, siempre aprovechando su carisma y proyección que le dio “La casa más famosa de México”, por lo que enfocó sus baterías en la conducción, primero en el programa “Fear Factor”.

Sin embargo, el resultado no fue lo que esperaba, los números del reality no le dieron lo que tanto buscaba y por un rato salió de los reflectores, a pesar de haber ganado la segunda temporada y conducido la tercera, no se volvió a saber de él hasta el año 2011, año en el que se reencontraron los participantes de Big Brother para festejar los diez años de la salida del programa.

En aquella ocasión, los participantes ofrecieron entrevistas y fueron muy apapachados por los medios a los que asistieron para conocer sus puntos de vista sobre su incursión en Big Brother, en aquel entonces se supo que el Rasta se dedicó a la mercadotecnia y a la publicidad.

De vuelta a los reflectores

Y cuando al parecer había sido todo para el deportista, surgió la oportunidad de restablecer su carrera en medios con otro reality, en el programa “Reto 4 Elementos” en el que Pontones formó parte de la primera generación del concurso hecho para competir con el Exatlón México de Tv Azteca.

Al Rasta le fue muy bien en aquella edición, se llevó el trofeo en la gran final, sin embargo, igual a lo que ocurrió con “Fear Factor”, pasó sin pena ni gloria, debido en gran parte a que Reto 4 Elementos, fue eclipsado por el Exatlón.

Su última incursión en la televisión fue como parte del elenco de “Guerreros 2020”, otro reality enfocado en una temática similar a lo que nos ofrece Exatlón, contrario a 4 Elementos, Guerreros si tuvo un mayor empuje, peor para la mala fortuna de Gabriel, no alcanzó la fase final, aunque tuvo un gran desempeño.

Por ahora, el Rasta no está visible en medios, sin embargo, aprovecha su tiempo en crear nuevos proyectos, tomando e cuenta que tiene formación como comunicólogo, y especialización en guion y cine por parte de la Universidad de Nueva York y de UCLA (Universidad de California en Los Ángeles).

