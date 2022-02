MasterChef Junior: Hijo de Germán Montero revela terrible padecimiento que podría afectarlo en la competencia

El pasado viernes 25 de febrero se estrenó MasterChef Junior y uno de los participantes que más llamó la atención fue Germán Montero, quien es hijo del famoso cantante de música regional mexicana y más allá de su talento culinario y su amabilidad con la que se dirige lo que más sorprendió es que reveló tiene un extraño padecimiento que podría afectarle en su desempeñó en el programa, por lo que a continuación te decimos todo lo que dijo.

El problema de salud de Germán Montero fue evidenciado por la Chef Betty, pues mientras calificaba sus platillos le indicó en diferentes ocasiones al hijo del famoso cantante que podía recargarse en la mesa para que sus rodillas no cargaran todo el peso de su cuerpo pues sabía que le dolían demasiado, incluso, el menor fue ayudado por sus compañeros para pasar al frente.

Ante esta situación, Germán Montero, quien tiene 13 años, señaló que sufre de fuertes dolores en las rodillas que le impedían estar de pie durante mucho tiempo y señaló que la etapa de crecimiento en la que se encuentra complica aún más la situación pues hace que aumente la intensidad del dolor.

“Yo tengo unos problemas en la rodilla que como se potencializan con esto del crecimiento y el exceso de actividad”, señaló el menor de 13 años que sueña con convertirse en un empresario restaurantero junto a su padre.

Germán Montero tiene 13 años. Foto: IG: masterchefmx

Tras estas revelaciones del hijo de Germán Montero, comenzaron a surgir todo tipo de especulaciones y algunos seguidores del famoso reality show culinario señalaron que esta situación podría comprometer seriamente su participación en el programa por lo que podría salir de manera inesperada del reality, no obstante, en esta primera entrega del programa, Germán estuvo cocinando sentado desde su estación y recibió la ayuda en algunas ocasiones de sus compañeros y de “La Bebeshita”, quien se encargaba de acercarle todas las cosas que necesitaba.

Hasta el momento, se desconoce si este padecimiento es permanente o le causa afectaciones de forma esporádica, por lo que se espera que en el siguiente capítulo revelen información más detallada acerca del padecimiento del joven cocinero.

Germán Montero termina herido en el primer programa

El debut de Germán Montero en MasterChef Junior resultó un tanto accidentado pues además de no poder desenvolverse con facilidad por su padecimiento antes mencionado, también sufrió un corte en el dedo que le complicó aún más las cosas, no obstante, demostró tener un gran control ante estas situaciones y espero pacientemente a que el equipo de paramédicos lo atendiera para que pudiera continuar con sus actividades en la cocina, afortunadamente las cosas no pasaron a mayores y pese a las dificultades logró salir adelante en este primer programa de “la cocina más famosa de México” donde desde ya logró ganarse el cariño del público, quienes ya lo postulan como ganador.

SIGUE LEYENDO:

MasterChef Junior arranca con ola de MEMES en su primera emisión

Chef Betty vs La Bebeshita: ¿Quién lució mejor la falda rosa en el estreno de Masterchef Junior?