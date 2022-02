¿Lucero volverá a las telenovelas? Esta es la condición que puso para volver a la tv

Lucero es una de las cantantes más importantes en el regional mexicano en la actualidad. Pero en esta ocasión no vamos a presentar una nueva canción o alguna colaboración con su hija o con su expareja Manuel Mijares. Sino que vamos a recodar su pasado como actriz, esto gracias a que confesó que le gustaría volver a la pantalla chica.

La ‘Novia de América’ explicó que no le cierra la puerta a las telenovelas, esto considerando que la última ocasión en la que estuvo en un proyecto de este tipo en 2012. “Por ella soy Eva”, donde interpretó a Helena Moreno. Ahora, 10 años después de estrenarse dicha producción, la expareja de Mijares confesó que le gustaría volver.

Para poder regresar al mundo de la actuación, Lucero tiene una condición que podría considerarse sencilla, pero realmente no lo será. No se trata de algo material, sino de algo más significativo que tiene que ver con el proyecto directamente.

¿Qué pide?

“Volver a la televisión no es así como que tan fácil como cualquier historia. Estoy buscando algo lindo. No sé, pero algo así atractivo, que me enamore, que me atrape y que yo crea que puede atrapar al público. Yo creo que he hecho telenovelas muy padres como para hacer una solo porque sí”, le explicó a los medios de comunicación.

Entre las novelas en las que participó antes de poner una pausa a su carrera como actriz se encuentran: “Por ella soy Eva”, “Una familia con suerte”, “Soy tu dueña”, “Mañana es para siempre” y “Alborada”, por mencionar algunas. Mientras que su trabajo frente a la TV se encuentra la participación en “La Voz Kids México” en 2019.

Ahora solo queda esperar que la cantante reciba ese guion que le llame la atención lo suficientemente bueno para poder verla una vez más interpretar a un personaje que logre cubrir todas las necesidades que pide la ‘Novia de América’.

