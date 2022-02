Exatlón All Star: ¡Triunfo Colosal! Los azules lo hacen de nuevo y aplastan a los rojos | VIDEO

La aplanadora azul por fin despertó y marcó una de las peores derrotas que la han endilgado al equipo rojo en las tierras y playas del Exatlón All Star.

En una competencia por demás dinámica y con amplio dominio del equipo celeste, no quedó ninguna duda de que los azules no quisieron ser las víctimas nuevamente esta semana y salieron con todo a la pista bajo el mando del flamante campeón vigente, Koke Guerrero, que estuvo intratable en los circuitos frente a Pato Araujo, Ever Gallegos y especialmente con Aristeo Cázares, con quien tuvo carreras muy disputadas.

Del lado de las mujeres, tanto Evelyn como Doris, sacaron la casta y dieron el apoyo que necesitaba su equipo ante la ausencia de Ximena Duggan, quien sigue sin recuperarse de una dolencia en la rodilla.

El primer duelo terminó con un aplastante marcador de 8 por 1, en un duelo en el que los escarlatas no metieron ni las manos.

Despertar agitado

En el segundo duelo para definir al competidor que iría al domingo de eliminación, el equipo rojo salió más enfocado pero se topó de nueva cuenta con un equipo azul inspirado que dio batalla hasta el último momento, a pesar de ir abajo en el marcador, se aferraron y no dejaron ir a los rojos muy por delante de ellos, con duelos muy interesantes entre Zudikey y Evelyn, del lado femenino y Koke Guerrero contra los campeones rojos, lo que les dio pila a los celestes para dar no solo la batalla, sino ponerse a unos pasos de lograr la remontada y poner a uno de sus contrincantes en el duelo de eliminación y equilibrar la balanza.

Y fue a través de Doris del Moral, que los azules consiguieron el empate en el marcador para ponerse 7 a 7 y mandar todo a los relevos, pero en un giro inesperado, Mati Álvarez (quien perdió el punto), tomó uno de sus privilegios por contar con la playera dorada, y pidió repetir la carrera, misma que ganó, para devolverle la esperanza a su equipo y darle el punto del empate, con el marcador 8 a 7.

Así fue como los azules "aplastaron" al equipo rojo. Anotándose un triunfo más en esta semana intensa de batallas por la supervivencia:

