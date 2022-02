Survivor México 2022: Ellos serían los primeros famosos CONFIRMADOS para la nueva temporada

Luego de varios meses de incertidumbre se confirmó que Survivor México sí tendrá una nueva temporada y pese a que aún no hay una fecha exacta para su estreno se adelantó que sería iniciando la segunda mitad de este 2022 cuando regrese a la televisión el exitoso reality show de TV Azteca y como era de esperarse ya comenzaron a sonar los primeros nombres de los famosos que podrían participar en la tercera temporada del programa conducido por Carlos Guerrero “El Warrior”.

La encargada de confirmar la tercera temporada de Survivor México fue Sandra Smester, quien es la directora general de contenidos y distribución de TV Azteca, sin embargo, no quiso revelar más detalles de esta nueva entrega del reality que todavía está en su etapa de planeación pues cabe recordar que originalmente estaba planeada para la primera mitad del año, sin embargo, tras el fracaso de ‘Exatlón México: Guardianes vs Conquistadores’ los ejecutivos de la televisora del Ajusco apostaron por la temporada All Stars de Exatlón por lo que así le dieron más tiempo para la planeación a Survivor.

En la segunda temporada de Survivor, en la que Pablo Martí salió campeón, este reality tuvo un gran éxito entre los televidentes mexicanos, quienes siguieron de principio a fin el desarrollo de la competencia, la cual, estuvo aderezada con todas las polémicas que se formaron alrededor por lo que en esta ocasión buscarán repetir la fórmula invitando a grandes personalidades del medio, cuyas personalidades resulten atractivas para el público por toda la controversia que pudieran realizar.

¿Qué famosos participarían en la tercera temporada de Survivor México?

David Juárez

“La Bestia”, como es mejor conocido el gimnasta es uno de los rostros más conocidos de Exatlón México, sin embargo, no ha podido coronar su gran desempeño con un título del famoso reality por lo que todo parece indicar que podría cambiar de aires para finalmente conseguir un campeonato en un reality show.

Vanessa Claudio

La flamante y bella conductora de “Al Extremo” fue otra de las famosas que aparecieron en la lista de los posibles participantes de Survivor por lo que sus seguidores se han mostrado emocionados por verla en una faceta competitiva, además sería uno de los principales atractivos visuales del programa.

‘El Capi’ Pérez

El querido conductor de “Venga la Alegría” y “La Resolana” se ha convertido en una de las figuras más queridas de TV Azteca y estarían buscando explotar al máximo su popularidad por lo que “El Capi” podría ser uno de los considerados para engalanar la tercera temporada de Survivor México con su carisma.

“La Bebeshita”

Otro caso similar al del “Capi” es el de Daniela Alexis Barceló, quien es mejor conocida como “La Bebeshita” pues es gracias a su carisma que ha logrado convertirse en una de las figuras más populares del momento en TV Azteca y prueba de ello es que además de participar en “Venga la Alegría Fin de Semana” también estará presente en “MasterChef Junior” y ahora podría unirse a Survivor México.

Es importante señalar que hasta ahora ninguno de estos famosos ha confirmado su participación ni ha hablado al respecto pues son páginas de spoilers y otras especializadas en el programa los que revelaron esta información por lo que se espera que sea en las siguientes semanas cuando comience a fluir información oficial sobre la nueva temporada de Survivor México.

