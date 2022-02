Angelina Jolie impone moda con su hija al usar la misma prenda en diferentes estilos

La moda abre un sin fin de posibilidades para combinar la ropa y accesorios, pues una misma prenda se puede usar con varios complementos para dar estilos totalmente diferentes que resultan perfectos para las mejores amigas o para madre e hija, como recientemente lo hizo Angelina Jolie y Zahara.

Recientemente la actriz y su hija dieron una importante cátedra de moda al lucir una de las prendas de tendencia del 2022 que famosas como Hailey Bieber o Bella Hadid han lucido en más de una ocasión en tallas oversize, así es, nos referimos al blazer. Pues esta pieza tiene todas las características para convertir un look elegante en uno street style y por supuesto, no hay nadie mejor que logre crear este contraste que Angelina Jolie y Zahara.

Y en más de una ocasión lo han dejado claro, como el año pasado cuando la joven apareció en la premier de "Eternals" con el mismo vestido de Elie Saab con el que su madre causó sensación en el 2014.

La semana pasada, durante su visita al Capitolio de Estados Unidos con motivo de su faceta como activista, la protagonista de "Maléfica" apreció junto a su hija Zahara para demostrar que uno de los básicos del guardarropas de este 2022 es el blazer, pues se pueden crear looks inimaginables que dependiendo de la combinación que se escoja será la imagen que se dé al mundo.

(Foto: @angelinajolie)

Define tu estilo y logra looks opuestos con la misma prenda

Antes de iniciar es muy importante que conozcas cuál es tu estilo a la hora de vestir, ya que ello te permitirá escoger las prendas y accesorios correctos para usar en tu look. Pues como te adelantábamos, en las modelos que tomamos como ejemplo destacan por un atuendo casual y uno formal, que se pueden usar en situaciones totalmente diferentes.

El ejemplo perfecto de ello es ver a Angelina Jolie con un blazer negro ajustado que combinó con un vestido del mismo color y un cinturón en la cintura para darle forma al cuerpo. Mientras que como complementos usó unos stilettos, un bolso de mano y un collar y aretes dorados para elevar el atuendo.

Por otro lado, su hija Zahara demostró que incluso en una visita al Capitolio se puede llevar un look casual con tenis Converse, otro de los básicos que no pueden faltar en ningún guardarropa. Para su look, la joven escogió un vestido corto azul marino de cuello redondo sobre el que usó un blazer oversize café que se convirtió en el gran protagonista. Mientras que como accesorios apostó por un par de anillos y unos aretes de lo más discretos.

Estas ideas de combinaciones son ideales para aquellas personas que buscan combinar sus looks con alguien más, o bien, que siempre buscan experimentar con la moda y con los estilos que se pueden crear por medio de la ropa.

