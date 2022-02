Jennifer Aniston: ¿A cuánto asciende la FORTUNA de la famosa actriz de Hollywood?

Este viernes 11 de febrero no es un día común y corriente, ya que la legendaria actriz Jennifer Aniston estará de fiesta por cumplir 53 años de edad.

En este punto, probablemente no hace falta decir que Jennifer Aniston es una de las actrices de comedia más famosas y buscadas de Hollywood.

De 1994 a 2004, interpretó a Rachel Green en la comedia de situación de larga duración Friends. Ganó un Emmy en 2002 y un Globo de Oro en 2003. Durante las temporadas 2003 y 2004 del programa, Aniston y sus coprotagonistas femeninas ganaron cada una $1 millón por episodio, lo que las convirtió en las actrices de televisión mejor pagadas de todos los tiempos.

En 2000, Aniston se casó con su novio Brad Pitt en una elaborada ceremonia en Malibú. Los dos se separaron en 2005, y desde entonces Aniston se ha relacionado con una serie de actores de Hollywood, incluidos Vince Vaughn y el cantante John Mayer.

Durante varios años estuvo vinculada sentimentalmente con el actor y escritor Justin Theroux. El estado civil de Jennifer fue un tema constante para las revistas de chismes de los supermercados y su matrimonio especulado con Theroux ha sido una fuente de titulares en constante cambio.

Fortuna de Aniston

De acuerdo con el sitio especializado Celebrity Net Worth, la fortuna de Jennifer Aniston asciende a $ 300 millones de dólares. Después de recibir un enorme aumento de salario antes de la séptima temporada de Friends, Jennifer se convirtió instantáneamente en una de las actrices mejor pagadas del mundo.

Ella se ha clasificado en la lista todos los años desde entonces. Fue la actriz mejor pagada del mundo en 2003, con 21 millones de dólares en ganancias totales. Hoy ella gana constantemente $25-30 millones por año.

Solo entre 1997 y 2011, ganó $ 75 millones de cheques de pago de películas. Durante gran parte de ese tiempo, cobró 8 millones de dólares por película. Uno de los sueldos cinematográficos más altos de Jennifer fueron los 10 millones de dólares que ganó con Just Go With It de 2011.

Jennifer es una de las celebridades más solicitadas del mundo. A lo largo de los años, ha ganado una fortuna respaldando marcas como Smartwater, Emirates, Eyelove y Aveeno. Hoy, Jennifer gana alrededor de $ 10 millones por año solo con patrocinios.

En enero de 2012, Jennifer gastó $20,1 millones para comprar una casa en el barrio de Bel Air de Los Ángeles. Esta casa se encuentra en 3.25 acres de propiedad. En 2006, poco después de divorciarse de Brad Pitt, Jennifer gastó 13,5 millones de dólares en una casa en Beverly Hills que procedió a remodelar desde cero, a un costo de varios millones de dólares.

Vendió esta casa en 2011 por $35 millones. También posee al menos $ 10 millones en propiedades en la ciudad de Nueva York.

