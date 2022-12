Desde la playa, Dominika Paleta se llevó todas las miradas en entallado bikini

Dominika Paleta viene cautivando a cada hombre de México desde su llegada a nuestro país en 1980. La actriz participó en varias telenovelas como Amada enemiga, La Usurpadora, La Intrusa, El alma herida y Mañana es para siempre, compartiendo créditos con actores como Rebecca Jones, Itatí Cantoral, Humberto Zurita y Fernando Colunga, por mencionar algunos.

Para comunicarse con sus fans, Instagram es la red social que más utiliza la actriz. En la aplicación de la camarita, Paleta intenta mostrar lo que va realizando cada día, dejar mensajes bien motivadores y porque no, mostrarse tal cual es y con una belleza que parece que el paso del tiempo no ha llegado para ella.

Dominika Paleta. Fuente: Instagram @dominikapaleta

El posteo de Dominika en Instagram

Parece que lo que más añora Dominika Paleta no es sus días de juventud sino, la playa. Has leído bien, la actriz polaca es amante de la arena y el sol por lo que no estaría pasando uno bellos días en esta época de frio. Para recordar el verano intenso, no dudo colgar unas fotos a su red social más amada.

En Instagram, agredo dos posteos donde se la puede ver parada con un poncho muy glamoroso y con sombrero bien combinado. Lo que sorprendió a sus seguidores, es que en una de las imágenes parece que el viento despeja el paso y se puede ver una de las figuras más increíbles para una mujer de 50 años.

Dominika Paleta. Fuente: Instagram @dominikapaleta

No cabe dudas que Dominika Paleta se conserva como en sus momentos más expedidos donde todo mexicano de bien, estaba enamorado de esta hermosa polaca. Ahora en otro faceta muy tranquila, también se muestra sensual pero con una imagen mucho más de empresaria y con una altura diferente.

