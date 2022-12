Triunfa como el gran villano de la televisión y ahora se destapa que fue la inspiración de Paty Cantú

La cantante Paty Cantú reveló a través de un video en TikTok en quién se inspiró para crear la canción Goma de mascar (2010) en la que una de sus estrofas dice: "Insufrible amor, ¿cómo me pude enamorar? No te soporto, es la verdad. Porque molestas y te pegas como la goma de mascar. En mi zapato al caminar. Somos un caso muy real, pero te quiero yo te quiero".

De acuerdo con la jalisciense, este tema musical lo hizo pensando en uno de sus exnovios a quien tachó de tóxico y del cual no quiso revelar su identidad; sin embargo, sus seguidores señalaron que a quien se refería era al actor Salvador Zerboni.

"Yo salía con un tipo, era actor, pero la verdad es que era un rival muy cañón, era todo lo opuesto a lo que me gusta normalmente, pero no me di cuenta en el momento, ok, entonces empecé a salir con él, y de repente me empezó a volver loca y de repente ya no lo soportaba, y lo quería cortar y se pegaba con un zapato en la cabeza y decía que no lo dejara", describió.

Mientras cocinaba unos huevos con jamón, reveló el secreto de esta canción. Foto: Especial

En el video también confesó que no se atrevía a terminar la relación porque le daban miedo sus reacciones; sin embargo, al final logró separarse y cuando presentó su canción en la disquera, le dijeron que sonaba a una canción para niños.

"Jamas diré su nombre. Pero esta es la historia de quién inspiró #GomaDeMascar #spoiler el final de la canción es ficción. No era tierno ni siempre lo amaré. PD me quedaron ok los huevos", escribió la cantante en sus redes.

Su publicación tiene ahora más de 45 mil "me gusta" y 709 comentarios, entre los que se lee: "ese novio era Salvador Serboni", "la canción "infantil" es una de las más queridas de los fans", "Cómo que tu manager no le tenía fe a ese rolon? Jaja que pecado, a todos nos encantó".

Por supuesto los medios no podían quedarse con la duda y, en el marco del People´s Choices Awards, entrevistaron a Salvador Zerboni, quien dijo que nunca le habían dicho 'goma de mascar', pero se sentía halagado.

"Como les platicaba a muchos amigos, el ser parte de la inspiración de una artista es algo bonito porque al final de la historia, ella necesita agarrarse de una musa... una inspiración, entonces el hecho de que haya sido un éxito y que haya podido apoyar para inspirarse como yo cuando hago mis presonajes... pues yo creo que está padre ¿no? no pasa nada", declaró ante la prensa.

Además, aseguró que no fue "tan tóxico" con ella, aunque se disculpó por no darle el tiempo que merecía. La cantante lanzó Goma de Mascar en 2010, un año después de terminar con el villano de telenovelas que actualmente tiene 43 años.

