Carmen Salinas compró este gran lujo con la propina que le dio un cliente luego de bailar con él

El gremio del espectáculo se estremeció luego de que se diera a conocer la lamentable muerte de Carmen Salinas, una de las mujeres más queridas dentro del gremio del espectáculo, esto específicamente debido a su enorme talento escénico, pero también gracias a su carisma inigualable y original ante las cámaras.

Es de recordar que la famosa comenzó su trayectoria dentro del medio de la farándula en 1964, esto luego de que participó en la telenovela “La vecindad”, sin embargo, su oportunidad en el cine llegó seis años después, esto cuando participó en su primera película en 1970, esto con un personaje en dentro del filme “La vida inútil de Pito Pérez”.

Pero su vida en la actuación trascendió las barreras de la pantalla, y dentro del mundo escénico la vimos desempeñarse con éxito dentro del mundo del teatro, uno de sus más grandes logros se dio cuando Salinas presentó y produjo la obra “Aventurera”, esto en 1997, donde trabajó con actrices como Edith González, Itatí Cantoral, Niurka Marcos, Patricia Navidad, Maribel Guardia, Lorena Rojas, entre otras.

El lujoso regalo de Carmen Salinas

Además de su extensa trayectoria, la famosa también se consolidó como una de las personalidades más polémicas dentro del mundo de la farándula, pues una vez narró a través de uno de sus videos en YouTube cómo es que llegó a almorzar con el narcontraficante Rafael Caro Quintero en el Reclusorio Norte de Ciudad de México, todo debido a una confusión.

Sin embargo, otra de las anécdotas que ha llamado la atención de la famosa es la vez que contó cómo con una propina de un cliente, cuando ella era bailarina, logró comprarse un bien material sumamente lujoso, se trató de una casa.

Fue durante una entrevista con Ventaneando que la famosa contó que fue una casa que compró en 1996 y se sabe que las propiedades en general suelen ser bastante caras. Recordemos que desde temprana edad, Carmen Salinas inició su trayectoria artística bajo el mundo de los reflectores, esto debido a que se dedicaba a ser bailarina desde temprana edad, y en este sentido, parte de su trabajo involucraba bailar con nombres.

Fue precisamente aquí cuando uno de estos clientes, luego de bailar con él, le daría a Carmen Salinas una propina con la que posteriormente pudo adquirir dicha casa.

“Cuando deje de bailar con el señor me puso un billete en la mano y dije ‘ay, ya me pagó’. Al agacharme a dar las gracias me metí en el seno lo que me había dado. Cuando entré al camerino lo saqué y era un billete de lotería para el 24 de diciembre de 1966”, contó la famosa respecto al inmueble que logró adquirir con el billete ganador de 350 mil pesos.

