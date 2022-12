Trata de no sonreír antes de ver cómo lucían José Luis “El Puma” Rodríguez y Lila Morillo hace medio siglo

El reconocido cantante José Luis Rodríguez o mejor conocido como “El Puma”, es un gran artista que posee una larga trayectoria en cuando a su carrera en el mundo música, también cuenta con varias peleas y controversias en cuanto a su familia como sus dos hijas mayores Liliana y Lilibeth y su ex pareja Lila Morillo.

La actriz y también vedette Lila Morillo que actualmente tiene 82 años de edad estuvo en pareja con el famoso José Luis Rodríguez por más de dos décadas, en del año 1986 decidieron terminar su matrimonio, aparentemente no estaban pasando buenos momentos juntos y la ausencia del cantante le dio fin a su relación amorosa.

José Luis Rodríguez y Lila Morillo hace medio siglo atrás. Fuente: elcocoterodelila

"Mucha ausencia, esperar con una cama vacía, fría, llena de lágrimas, de recuerdos, de tristezas y yo allí no me sentía libre. Me sentía muy agobiada", había comentado Lila Morillo anteriormente luego de sentirse muy sola por no estar con quien fue su pareja por tantos años y con quien formo una familia.

Recientemente, se conocieron algunas fotografías de cómo se veían Lila y “El Puma” cuando eran apenas unos jóvenes y se encontraban en el mejor momento de su relación amorosa. Ambos, hacían una pareja perfecta y eran muy queridos por su público en la década de los años 60.

Ambos hacían presentaciones en vivo, en programas de televisión y en diferentes discos, Lila y José Luis decidieron brindar homenaje a la ciudad de Guayaquil en Ecuador con una reconocida canción llamada “Guayaquil de mis amores”, que sin dudas es recordada con cariño y afecto por sus seguidores.