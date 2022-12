Cuál es el nivel de estudios de Jenna Ortega, la protagonista de “Merlina”

Jenna Ortega, comenzó a interesarse en el mundo del espectáculo y de la actuación a temprana edad. En sus inicios formo parte como actriz infantil y participó en series como “Jane the Virgin”, obtuvo su primer protagónico con la tira de Disney Channel “Stuck in the Middle”, en donde incluso ganó un importante premio.

Su carrera artística fue avanzando a pasos agigantados hasta llegar a la serie más famosa y conocida internacionalmente “Los Locos Addams” producida por la plataforma más famosa “Netflix” en donde tuvo el papel principal como “Merlina Addams”, su actuación fue tan buena que obtuvo una nominación a un Globo de Oro.

Actriz Jenna Ortega en evento por la película "Merlina". Fuente: Instagram: jennaortega

La formación que posee Jenna en cuanto a la actuación le ha permitido superarse y lograr lo mejor de sí, siendo muy exitosas sus interpretaciones. Por lo que Ortega es dueña de una prometedora carrera artística que sin dudas le permite crecer a lo grande y aparecer en la pantalla grande en más de una ocasión.

Estos son los estudios que posee la actriz Jenna Ortega:

La formación de Jenna Ortega es increíble. Fuente: Instagram jennaortega.

La actriz Ortega, tiene una ardua formación ya que estudio en en los Estados Unidos en el Local High School Coachella Valley, luego continúo en Local Private Collage en la ciudad de California, gracias a su predisposición y disciplina logró graduarse a los 17 años de edad, justo cuando comenzó a grabar.

“El mes pasado cuando me gradué de la escuela secundaria mientras filmaba. El elenco/equipo me sorprendió con una toga y birrete, un diploma, discursos, música, etc. Me siento muy afortunada de estar rodeada de personas que se preocupan lo suficiente por mí como para celebrar los momentos especiales de la vida, incluso en medio de la filmación de una película”, declaró Jenna.

