La nueva serie turca en Netflix que arrasa en la plataforma, vas a pensar en cómo hablamos sin pensar las consecuencias

Las opciones a través de la plataforma de N roja, Netflix, son cada vez más amplias, donde podemos encontrar desde series de aventura, suspenso y ciencia ficción, hasta películas documentales, acción, basadas en hechos reales y más.

En este sentido, es importante mencionar que la página de streaming preparó diversos estrenos para este último mes del año, donde se muestran los trabajos de grandes directores; con un total de 101 nuevos títulos, la plataforma espera entretener, divertir e informar a cada uno de sus suscriptores.

Qué ver en Netflix

Entre las producciones más esperadas por parte del público durante diciembre se encuentra “Pinocho” de Guillermo del Toro, “Bardo” de González Iñárritu, “Emily en París” temporada 3, La flor más bella, Ruido de fondo” y “Todo lo que teníamos”.

Sin embargo, también es importante recordar que existen ciertos títulos que siguen destacando dentro de la plataforma, ya sea por su trama, sus escenas o los actores, se han posicionado entre lo más visto en México desde su llegada.

Por esta razón, hemos hecho la selección de una nueva producción en serie de origen turca que llegó a la plataforma de streaming y que lleva por título “Cráneo febril”, misma que tuvo lanzamiento en 2022.

¿De qué trata “Cráneo febril”?

Esta nueva serie contó con la dirección de Mert Baykal y el guion escrito por Afsin Kum; sigue la historia de un mundo que es sacudido por una fuerte pandemia que se propaga a través del lenguaje y el habla, donde el ex lingüista Murat Siyavus se ha mantenido alejado para no contagiarse, y de esta forma ser la única persona misteriosamente no infectada por esta enfermedad.

Ante este hecho, la Institución Anti-Epidemia empieza a buscarlo y Murat se ve obligado a abandonar la zona segura y huir entre las ruinas de los fuertes contagios en el lugar; contó con las actuaciones principales de Hulya Koseoglu, Uzay Gökhan Irmak y Güney Coska.

SIGUE LEYENDO:

La más vista en México: la nueva película española en Netflix que arrasa con su intensa historia sobre el poder

Lo más visto en México: 2 series para ver en Netflix en la primera semana de diciembre