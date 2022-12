Martín Hernández adaptó los sonidos de la película "Bardo" para cine y plataformas de streaming

Con el auge de las plataformas y el amplio catálogo que ofrecen, el editor de sonido Martín Hernández considera que el ritual de ver una película en una pantalla grande desaparecerá en los próximos años, ya que serán pocas las personas que prefieran verlo como hasta ahora.

“El cine va de salida. La experiencia cinematográfica del cine como la conocemos va de salida y no hay marcha atrás, eso ya no va a existir. Cuando mis nietos crezcan no habrá cine, habrá una o dos salas por país. Probablemente se vuelva una experiencia vintage”, afirmó el nominado al Oscar.

Hernández entiende que las cosas evolucionan y en este caso, lo mejor es adaptarse, tal como lo hizo el equipo con el que trabajó en el sonido de “Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades”, el más reciente largometraje de Alejandro González Iñárritu.

“‘Bardo’ es un firme que mezclamos para cine en una sala atmos, pero cómo sabemos qué es muy importante y hay una generación que ahora está más bien acostumbrada a ver todo en streaming, después mezclamos de nuevo en nearfield para extruir, es decir hay una traducción de la experiencia cinematográfica en la sala de cine y esa traducción tiene que funcionar muy bien en el streaming.

De ver la historia en Netflix, donde se estrena este 16 de diciembre, indica que para apreciar mejor el audio, se usen audífonos, de lo contrario recomienda tener un buen equipo de sonido para que el sonido se alcance a reproducir toda la información auditiva que completan la película, el cual se puede perder sí sólo se escucha con las bocinas de la televisión.

Pero el nominado al Oscar no ve mal la llegada de las plataformas, considera que sin ellas, muchos proyectos, guiones y actores no tendrían cabida en la pantalla grande, tal como era antes. “Había muchas historias que no se contaban porque no había manera de meterlas una sala de cine, se perdían, no habían copias o duraban tres días exhibidas; ahora afortunadamente el streaming es un universo paralelo donde todas estas ideas caben”, apuntó.

AMIGOS INSEPARABLES

Como editor de sonido tiene más de 70 créditos y con Iñárritu ha trabajado codo a codo en sus proyectos audiovisuales, desde que comenzaron a hacer radio cuando iban a la universidad. Aunque ahora ya no trabaja sólo él, ya que tan sólo para “Bardo” trabajó con el ingeniero francés Nicolas Becker, cada uno tomó escenas y las fueron haciendo, tras un año de charlas con Alejandro.

“Traer a Nicolás Baker desde el principio fue de gran ayuda porque hay una especie de ir y venir de ideas, Nico tomó algunas escenas, yo tomé otras y entonces estábamos en una especie de mesa de tres esquinas platicando con Alejandro, lo que iban a hacer solamente seis meses, terminó siendo un año desde que pusimos el primer dedo en el botón, hasta que quitamos las manos de la consola y dejamos de mezclar”, contó.

A DETALLE

Empezó a trabajar con Iñárritu en los proyectos universitarios.

No tiene una escena favorita de “Bardo”, pero concuerda con las escenas del California Dancing Club.

Hernández fue nominado al Oscar por las películas de Birdman y The Revenant.

76 créditos audiovisuales tiene.

2016 ganó un BAFTA por The Revenant.

MAAZ