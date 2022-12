Ticketmaster está en la mira de México y EU por fraude en boletaje

El pasado viernes arrancaron las presentaciones de Bad Bunny en México, en el Estadio Azteca, en las semanas previas la empresa encargada de vender los boletos, Ticketmaster, confirmó que liberaría una cantidad limitada de entradas, lo cual causó controversia, ya que usuarios de redes sociales denunciaron que a pesar de que habían comprado su ticket en la página autorizada, no pudieron entrar porque en la puerta les comunicaron que habían sido cancelados o clonados.

Este sábado, previo a la segunda fecha del reguetonero, la empresa de venta de boletos se comprometió a dar el reembolso íntegro de los cancelados, a quienes tuvieron contacto inmediato con la Profeco.

Ante los problemas que enfrentaron los consumidores por los fraudes para el primer concierto del boricua, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegó un operativo de verificación en accesos al Estadio Azteca, para revisar los casos que se presenten.

Además la institución aseguró que se encuentra investigando las denuncias de los afectados, para resolver la situación.

Pero el problema con Ticketmaster no ha sido sólo en México, hace unos días el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió oficialmente una investigación antimonopolio sobre Live Nation, empresa propietaria de la boletera.

Según The New York Times, la investigación es anterior a la especulación sobre los procesos de Ticketmaster relacionados con la venta de la gira The Eras Tour de Taylor Swift. La venta fue cancelada por el sitio debido a una "demanda extraordinariamente alta" y a un "inventario de entradas restante insuficiente".

Se informó que "la investigación se centra en si Live Nation Entertainment abusó de su poder sobre la multimillonaria industria de la música en vivo". También que la división antimonopolio del Departamento de Justicia ha estado en contacto con locales de música y vendedores de entradas en los últimos meses, y hay una acusación de que la empresa tiene un monopolio sobre la industria.

Por su parte Swift se pronunció al respecto y compartió un comunicado, "no voy a poner excusas a nadie porque les preguntamos, en múltiples ocasiones, si podían manejar este tipo de demanda y nos aseguraron que podían", escribió. "Es realmente increíble que 2,4 millones de personas hayan conseguido entradas, pero me preocupa que muchos de ellos sientan que han pasado por varios ataques para conseguirlas".

Por su parte, el fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, inició una investigación sobre Ticketmaster.

Ticketmaster informó a la Profeco que ya han recibido varias solicitudes de reembolso de los usuarios afectados, según el reporte aseguró que ha recibido alrededor de mil 600 solicitudes de reembolso.

A DETALLE

La empresa de boletos aseguró que darán solución a partir del lunes.

Se comprometió a reforzar la logística y verificación en los accesos.

Monreal presentó una “iniciativa” para regular la venta de boletos.

Bad Bunny rechazó la invitación de Sheinbaum al Zócalo.

Para pedir la devolución del dinero, los afectados deben enviar un correo a contactanos@ticketmaster.com.mx.

