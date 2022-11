Surge nueva versión de “No se va” además de la de Grupo Frontera, está tiene dedicación especial a los “panzones”

El tema más importante del momento es “No se va” en voz de Grupo Frontera, la canción se ha colocado en el primer lugar de la lista de los proyectos más escuchados de México en Spotify, incluso dejó abajo a artistas internacionales como Bad Bunny y otras famosas estrellas como Grupo Firme, Banda MS y Luis R Conriquez.

La fama que adquirió “No se va” fue debido a un video que se volvió viral en TikTok, en donde aparecen “Don Elmer” y Ericka Castañeda bailando en una de las plazas de Chihuahua, estado de donde son originarios, de fondo se aprecia la melodía y desde que la gente empezó a compartir el proyecto ya nada volvió a ser igual, pues todos se enfocaron en la pareja y por supuesto en los intérpretes de la canción.

Ahora hay una nueva versión, de igual forma en TikTok fue compartida una grabación por parte del usuario @aguayoluits en la que le hace unos cambios a la letra de la pieza, en ella manda una dedicatoria a todos aquellos que están un poco pasados de peso y han dejado crecer su pancita.

“Tal fácil que fue engordarme y tan difícil enflacarme, y aunque al gimnasio me apuntaste, yo me escape a almorzar, me enoja que me digan gordo”, se escucha en el el fragmento de video que está disponible en dicha plataforma, la grabación actualmente acumula casi medio millón de “me gusta” y cientos de comentarios en los que aplauden la creatividad con la que hicieron la parodia.

El éxito de “No se va” según Morat

Hay que destacar que “No se va” es un cover de la banda colombiana Morat quien recientemente reaccionaron a que la letra que compusieron es la más escuchada del momento en México, varios de los integrantes del conjunto pop se mostraron muy agradecidos y contentos por el suceso, pero uno de ellos no fue tan feliz por el éxito de Grupo Frontera.

“A mí me abre mucho la cabeza, a mí me vuela la cabeza sentir que hay un género tan gigantesco, que al final lo hace ver paralelo a este lado”, dice Simón Vargas uno de los integrantes, a lo que después Juan Pablo Izaza menciona que con las regalías a ellos les irá muy bien y por último es Juan Pablo Villamil, otro de los vocalistas quien aseguró que no le gustaba la idea de que sea número uno en México.

Seguir leyendo

La historia detrás de "No se va", la canción viral en TikTok gracias al excelente baile de un señor de Chihuahua