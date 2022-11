“Chuponcito” vinculado a proceso por acoso sexual a su exmánager Carla Oaxaca

José Alberto Flores, conocido como “Chuponcito”, enfrentará un proceso legal por presunto acoso sexual y será vinculado a proceso por el caso de su exmánager Carla Oaxaca, cuya acusación su suma a la de otras excompañeras de trabajo que también alzaron la voz contra el comediante.

En entrevista para “Ventaneando”, Carla Oaxaca habló sobre los avances en su caso y que el comediante -quien saltó a la fama por su participación en “Se Vale”- será notificado muy pronto sobre el proceso legal, pese a ello “Chuponcito” ha negado en reiteradas ocasiones las acusaciones en su contra.

“Tuve que recurrir a la tercera instancia. Se vinculará a proceso, será notificado para poder iniciar un juicio y que se decida la sentencia a la que se tenga que llegar. Estoy satisfecha. Sé que la justicia sí existe”, dijo Carla Oaxaca.

En diciembre de 2020 se dio a conocer la denuncia contra José Alberto Flores que presentó la joven, quien en entrevista para “Hoy” relató que los hechos ocurrieron durante tres años desde 2017 y comenzaron con mensajes de texto con comentarios inapropiados, incluso, en una ocasión habría intentado besarla.

Creo que hacíamos una muy buena mancuerna de trabajo, cuando de pronto empiezan unos comentarios que de primer momento los siento como una pretensión y cada vez empiezan comentarios como ‘dame un beso’, ‘imagínate que soy otro, ‘estoy enamorado de ti’, y no se vale”, indicó.

Acusaciones contra “Chuponcito”

Carla Oaxaca no ha sido la única que alzó la voz contra Flores Jandete, pues a su denuncia se sumaron las que otras mujeres que trabajaron junto al comediante y que lo señalaron de presunto abuso sexual. Entre ellas su exnovia, Bárbara Estrada, a quien también habría extorsionado con fotografías íntimas.

La expareja del conductor e Ivonne Luévano, exbailarina en su espectáculo, rompieron el silencio en entrevista para “De primera mano” y hablaron de la demanda por presunto acoso y abuso sexual, pues también les habría enviado mensajes en los que les condicionaba el trabajo a cambio de que aceptaran salir con él.

“Sigo en terapia, ya me cambié tres veces de domicilio, sí tenemos protección, pero a mí desde que se hizo pública mi demanda, a mí me mandaban mensajes, me mandaban fotografías de miembros, me acosaban demasiado (…) No sé como sea que tenga que pagar, pero que si lo va a hacer monetariamente, si lo va hacer en la cárcel, sea como sea, yo quiero que se haga justicia y que esto no quede impune”, dijo Bárbara Estrada.

Por otra parte, Luévano relató que el también empresario aprovechaba su posición laboral para acosarla en los camerinos: “Una vez trató de acercarse en un elevador que me quiso besar a la fuerza, en ese momento fue cuando lo aventé y desde ahí existieron los problemas, desde ahí me despidió”.

SIGUE LEYENDO:

Chuponcito revela que no le pagaban en “Se Vale”, pensó en tomar polémica decisión