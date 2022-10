Chuponcito revela que no le pagaban en “Se Vale”, pensó en tomar polémica decisión

José Alberto Flores Jandete, quien es mejor conocido como “Chuponcito”, ha encabezado las listas de tendencias en diferentes redes sociales debido a que le concedió una entrevista a Yordi Rosado en la que, por primera vez, habló de diferentes aspectos de su vida privada y una de sus declaraciones que más llamó la atención fue cuando el simpático payasito confesó que no cobraba ni un solo peso en sus primeras apariciones en “Se Vale”, por lo que llevó a considerar irse a la competencia, lo cual, hubiera resultado sumamente polémico.

“Chuponcito” recordó con Yordi Rosado que su ascenso a la fama fue gracias a “Se Vale”, el programa de entretenimiento de Televisa que fue transmitido entre el 2007 y el 2012 donde compartió créditos con Mariana Echeverría, Raúl Magaña, Tania Riquenes, Cecilia Galiano, Amanda Rosa y Yuliana Peniche.

Así se veía "Chuponcito" en sus inicios en la televisión. Foto: Especial

El famoso payasito señaló que la primera vez que apareció a cuadro fue en un concurso de payasos y aunque no fue elegido como ganador logró conquistar el público, a los conductores y a los productores del programa, por lo que comenzó a ser invitado al programa de manera recurrente hasta que fue ganando fama, sin embargo, señaló que pese al éxito no cobraba ni un solo peso, además, confesó que recibió una tentadora oferta de TV Azteca, pero antes de tomar cualquier decisión lo consultó con las personas de Televisa y fue así como comenzó a cobrar.

“Había rumores de que me habían hablado de la otra televisora, me dijeron ‘oye, ¿no te quieres pasar para acá? La verdad, no me pagaban en “Se Vale”, me avente año y medio de a gratis (…) me dijeron que me aguantara y que me iban a dar dinero. En Televisa ya me pagaban más de lo que me ofrecieron en Azteca”, señaló “Chuponcito”.

Cabe mencionar que, “Chuponcito” señaló que, pese a la precaria situación económica que pasó por no cobrar en “Se Vale”, decidió tener paciencia pues para él trabajar en Televisa era todo un sueño, además fue la mencionada empresa donde pudo probar el dulce sabor de la fama por primera vez.

“Todo el mundo me conocía. Yo iba en los pasillos y me saludaban artistas, pero yo pensaba que tenía que ser al revés y yo saludarlos y así. Me di cuenta hasta después de que en realidad sí me estaba yendo muy bien”, finalizó “Chuponcito”, quien también confesó que tuvo una infancia más que difícil pues además de la precaria situación económica que atravesó también tuvo que lidiar con el bullying y con el “abandono” de su madre por un par de años, lo cual, comenta, lo marcó de por vida.

