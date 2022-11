Aracely Arámbula enciende la red con ajustado corsé

Aracely Arámbula es mujer que tiene todo para volver loco a un hombre. Sin dudas que la modelo cuenta con un cuerpo increíble pero además, tiene la sonrisa más deseada en todo el cono sur. Ella es de cuidar mucho su imagen y no da notas periodísticas de todas maneras, las redes sociales es uno de los lugares donde se siete más libre.

Luego de la separación de Luis Miguel, Arámbula se refugió mucho en su casa y con sus hijos tratando de evitar a la prensa lo más que se pueda. Es que durante años se ha desconocido el motivo por el que Luismi terminaron su relación, pero todos especulan que fue por una infidelidad por parte del cantante mexicano.

Aracely Arámbula. Fuente: Instagram @aracelyarambulabr

Aunque tanto el sol de como Aracely Arámbula se niegan a hablar de lo que le puso fin a su romance, la actriz llegó a decir que su relación había sido algo hermoso y, además, recalcó que no hablaría mal del padre de sus hijos ya que quiere que ellos tengan un buen recuerdo de cuando convivieron los cuatro como familia.

Es por eso que la ex de Luis Miguel prefiere no ir a los canales de televisión pero si, aprovecha sus redes sociales para mostrar su vida cotidiana y no abandonar a sus fans. En este caso, Arámbula subió una serie de fotos a las historias de su Instagram, donde se la puede ver con un ajustado corsé que deja a todos con la boca abierta.

Aracely Arámbula. Fuente: Instagram @aracelyarambulabr

Entre todas las imágenes que muestra Aracely Arámbula, la del corsé parece que es sacada de una de sus tantas producciones como modelo y actriz. Es que ella se encuentra de frente como hablando con un hombre de traje y da la sensación que está en un set de grabación. De todas maneras, lo que ha impactado es la belleza de esta gran mujer.