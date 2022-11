Rebecca Jones: ¿cuál es su estado de salud de hoy 8 de noviembre?

Durante los últimos días, el estado de salud de Rebecca Jones ha causado una gran preocupación entre sus seguidores y el gremio artístico debido a que lleva más de una semana hospitalizada debido a fuertes problemas respiratorios, por lo que en esta nota te contaremos todo lo que se sabe sobre el estado de salud actual de la talentosa y reconocida actriz de telenovelas.

Para empezar a abordar el tema, es importante señalar que la hospitalización de Rebecca Jones se dio a conocer el pasado miércoles 2 de noviembre, cuando en el matutino llamado “Sale el Sol” se informó que la actriz se encontraba internada en un nosocomio de la Ciudad de México en calidad de grave y pidieron donadores de sangre, no obstante, en su momento se desconocía cuáles eran los motivos de su hospitalización, por lo que se generó aún mayor preocupación sobre la situación médica de la también productora.

Rebecca Jones se encuentra hospitalizada desde hace más de una semana. Foto: Especial

Luego de toda la especulación que se originó en torno al estado de salud de Rebecca Jones, la oficina de prensa de la actriz emitió un comunicado en el que trascendió que ella misma había acudido al hospital en días anteriores para atenderse debido a que presentaba una infección en los pulmones que derivo en neumonía y en una deficiencia pulmonar por lo que estaba siendo atendida en el área de terapia intensiva, sin embargo, la reportaron como estable.

¿Cuál es el estado de salud actual de Rebecca Jones?

Cabe mencionar que, tras el comunicado de la oficina de prensa de Rebecca Jones, ya no se volvió a emitir información sobre el estado de salud de la ex esposa de Alejandro Camacho, por lo que durante varios días no se tuvieron actualizaciones, sin embargo, durante la última emisión de “Ventaneando” se dio a conocer que la actriz de melodramas como “Para volver amar” y “Que te perdone Dios” ya ha evolucionado favorablemente.

De acuerdo con la información emitida por el equipo de Pati Chapoy, Rebecca Jones ya está respirando por su propia cuenta y ya le retiraron los antibióticos por lo que se adelantó que dejaría la zona de terapia intensiva para ser instalada en una habitación normal donde continuaría bajo observación médica, asimismo se dijo que la actriz ha mostrado una evidente mejora en su estado de anímico.

Actualmente, Rebecca Jones tiene 65 años de edad y se encuentra participando en la telenovela de Televisa llamada “Cabo” donde le da vida al personaje de “Lucia Alarcón” y de momento, se desconoce si podrá continuar con las grabaciones de dicha producción encabezada por José Alberto Castro, quien ha estado en todo momento al pendiente de la actriz, no obstante, se espera que sea en los siguientes días cuando se confirme si la actriz seguirá trabajando o decidirá dar un paso al costado para enfocarse en su recuperación.

