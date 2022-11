Revelan que Aleska Génesis le habría hecho brujería a Nicky Jam: “Brujas, de que las hay, las hay”

Sólo llevaban 2 meses juntos y el reguetonero ya le había regalado un Lamborghini Huracán Foto: Especial

El cantante Nicky Jam ha destacado por sus grandes éxitos y colaboraciones en la música urbana. Sin embargo, a pesar de su característico atractivo no ha tenido suerte en el amor, y aunque se le ha visto relacionado con hermosas modelos ahora es una incognita sí realmente estuvo enamorado por cuenta propia, ya que apenas se dio conocer un video de su exnovia Aleska Génesis, donde le platica a una supuesta "bruja" sus planes para que el reggaetonero vuelva a su lado.

En septiembre del año pasado comenzó el romance entre la modelo venezolana y el artista urbano, después de siete meses de la soltería de él, causó revuelo dicha relación porque en el anterior noviazgo de Nicky llegó a estar comprometido con anillo y todo, pero las cosas no funcionaron con su Cydney Moreau por lo que terminaron su vínculo amoroso .

Aleska era amiga de su exprometida Cyndey Foto: Especial

Nicky y Aleska se mostraban muy felices en redes sociales presumiendo su amor, hubo gran polémica porque Jam la había llenado de lujos y regalos a poco meses de estar juntos, pero la relación no fue más allá, ya que terminaron a principios de este año.

Se desconoce el motivo y ellos aclararon que quedaron en buenos términos. Pero hace unos días se filtraron videos donde la Aleska tiene videollamadas con una “hechicera” y le pide ayudarle con un "amarre" para el puertorriqueño. "Quiero que no deje de pensar en mí y que me busqué desesperadamente" le pide la modelo a la mujer que hace brujería para que su exnovio vuelva.

“Vas agarrar tus peines en ayuno, le vas a echar en la comida o en algo tomado cinco gotitas, no más. Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve, eso se llama amanza guapo” le indica la bruja a Aleska para que pueda retener a Nicky.

No fue el primera vez que lo hacía

Y no sólo es un video, sino que son varios que duran horas incluso hay uno donde permanece hasta un día hablando con la santera. “Cómo ya él lo lo tenías trabajando, yo voy a echarle los tabacos al revés para que no se me crucen los conjuros” indica la mujer con la que tiene las conversaciones de brujería.

El cantante no ha sido su única víctima ante estas prácticas esotéricas, sino también su ex Miguel Maward, con quien también mantuvo una relación, pero no fue una ruptura sana porque Génesis lo acusó de haber filtrado imágenes íntimas de ella en redes sociales. También otro de sus allegados que no se libró de los planes de brujería fue el esposo de su hermana.

La relación que tuvo con Maward duró cinco años pero hubo declaraciones por parte de él de sufrir violencia doméstica Foto: Especial

Respuesta de Nicky Jam

Después de ser tendencia el cantante más allá de tomarlo con enojo o miedo, prefirió burlarse publicando un video a sus historias de Instagram donde acompañado de un video chistoso escribió: “Yo viendo los mensajes de bru**ría en el DM. Dios es todo”.

En Twitter se han desatado memes y comentarios ante la situación del cantante Foto: IG @nickyjam

Tras los videos filtrados Aleska no le quedó más remedió que confirmar sus consultas con la "hechicera". Sin embargo acusó a su exnovio Maward y su amiga, con la que se encontraba cuando hacía la videollamadas con la santera, de haber filtrado los videos como vengaza de las declaraciones en contra del empresario venezolano.